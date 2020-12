Nog lang geen kerstbestand binnen Vivaldi

De MR legt zich niet neer bij het ‘njet’ van premier De Croo voor extra kerst­versoepelingen. Maar het debat verhuist weg van de camera’s.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) was gisteren formeel: er ­komen geen versoepelingen van de coronamaatregelen met het oog op de eindejaarsperiode (DS 2 december). De vooropgezette kalender om ten vroegste 16 januari te versoepelen, blijft behouden.

Dat was een opdoffer voor de Franstalige liberalen van de MR, die een extra tussentijdse evaluatie op 15 december hadden gevraagd. Bij de MR bleek gisteren enig ­begrip voor de voorzichtige houding van De Croo, maar ontwapenen doen de Franstalige liberalen niet, vernam De Standaard off the ­record bij partijbronnen.

‘We blijven erbij dat twee tot vier extra contacten met kerst geen onredelijke eis is als de cijfers op dezelfde manier blijven verbeteren.’

Olie op het vuur

Dat SP.A-voorzitter Conner Rousseau deze week opperde dat ‘de MR-aanpak’ verantwoordelijk is voor de tweede coronagolf, gooide olie op het vuur. De MR pikt het niet dat ze afgeschilderd wordt als een onverantwoordelijke partij die soloslim speelt. ‘Ook de CD&V en de PS hebben al een extra sociale toegeving geopperd. Het kan veel betekenen voor alleenstaanden. We staan niet alleen.’

Toch beseffen ook de Franstalige liberalen dat de discussie nu best intern, binnen de federale ­regering, gevoerd wordt. Normaal zou voormalig minister Denis ­Ducarme (MR) Frank Vandenbroucke vandaag interpelleren in de Kamer, maar de partij beraadt zich deze ochtend nog of dat zinvol is. Door de kwestie verder op de spits te drijven, dreigt ze ­geblokkeerd te worden.

Bovendien dreigt de discussie verward te worden met een oproep om de maatregelen zelf te negeren. De MR zat gisteren erg verveeld met de verklaringen van Patrick ­Lecerf, burgemeester van de ­gemeente Hamoir in de provincie Luik. Die had gezegd dat hij, tegen de huidige regels in, al zijn kinderen en kleinkinderen zou uitnodigen met Kerstmis. MR-voorzitter ­Georges-Louis Bouchez floot ­Lecerf ­terug. Alle regels moeten ­gevolgd worden, maar dat betekent niet dat de MR het debat ­erover sluit.