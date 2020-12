Orban reageert na seksschandaal: ‘Onaanvaardbaar en onverdedigbaar’

De Hongaarse premier Viktor Orban heeft in de krant Magyar Nemzet gereageerd op het schandaal rond zijn ex-partijgenoot en voormalig Europarlementslid Jozsef Szajer. ‘Zijn acties zijn onverenigbaar met de waarden van onze politieke familie’, citeerde de krant Orban.

De affaire rond Szajer (59) heeft premier Orban in verlegenheid gebracht. Zijn regerende Fidesz-partij werpt zich op als verdediger van conservatief-christelijke waarden en voert campagne tegen de lgbt-gemeenschap in het land. Dat een belangrijke ­luitenant van Orban de coronaregels overtrad op een ‘seksfeestje met schaarsgeklede mannen’, treft Fidesz midscheeps.

‘We zullen zijn dertig jaar werk niet vergeten of afwijzen, maar zijn daad is onaanvaardbaar en onverdedigbaar. Hierna nam hij de enige passende beslissing toen hij zich verontschuldigde en ontslag nam uit zijn functie als lid van het Europees Parlement en Fidesz verliet’, zei Orban over Szajer.

Coauteur nieuwe grondwet

Szajer was vrijdagavond aanwezig op een seksfeestje in Brussel, raakte maandag bekend. De Hongaarse politicus overtrad daarmee de covid-maatregelen.

Jozsef Szajer, die inmiddels uit de Fidesz-partij is gestapt, was een van de voornaamste vertrouwelingen van de Hongaarse premier in Brussel. Hij was ook coauteur van de nieuwe grondwet die Orbans partij in 2011 door het Hongaarse parlement sluisde. Die met christelijke retoriek doorspekte constitutie was omstreden, onder meer omdat ze een dam opwierp tegen lgbt-rechten. Het huwelijk werd voortaan vastgelegd als ‘verbond tussen een man en een vrouw’, dat ‘de basis voor het overleven van onze natie’ vormt.