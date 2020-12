Ludo Busschots uit ‘Windkracht 10’ overleden

De acteur Ludo Busschots, bekend van z’n rollen uit Windkracht 10 en Albert II, is op 64-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het Vlaams Audiovisueel Fonds. Een precieze doodsoorzaak is nog niet bekend.

Ludo Busschots dook vanaf midden jaren 80 tot midden jaren 2000 regelmatig op in verschillende Vlaamse reeksen. Na verschillende jaren op de planken was Geschiedenis mijner jeugd, waarin hij schrijver Hendrik Conscience vertolkte, zijn eerste grote wapenfeit op tv. Nadien volgden rollen in Alfa papa tango, F.C. De Kampioenen, Flikken, Witse, Stille waters en andere televisiereeksen.

Zijn bekendste rol was die van Patrick Adams, de opschepperige mecanicien in Windkracht 10. Dadelijk meer.