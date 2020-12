Dit is de nieuwe Vlaamse Jeugdraad

De Vlaamse Jeugdraad kent zijn nieuwe jongerenadviseurs. Van de kandidaten waarvoor Jong N-VA en Jong Vlaams Belang actief campagne voerden, haalde slechts één iemand de groep van acht.

De zestien adviseurs, acht jongerenvertegenwoordigers en acht jeugdwerkers, die vanaf volgend jaar in de Vlaamse Jeugdraad zetelen zijn woensdagavond aangekondigd op de Facebookpagina van de Vlaamse Jeugdraad.

De verkiezing van de nieuwe raad kon deze keer op meer belangstelling rekenen. Drie jaar geleden stemden nog geen duizend jongeren en jeugdwerkers voor de Vlaamse Jeugdraad, het officiële orgaan dat de Vlaamse regering adviseert over wat kinderen en jongeren belangrijk vinden. Dit jaar brachten iets minder dan 5.000 mensen onder de dertig jaar hun stem uit via hun eID of de itsme-app. Zo is meteen de kritiek dat de Jeugdraad niet representatief genoeg is voor alle 2,7 miljoen kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel gepareerd.

‘Bij de vorige verkiezing was het nog niet mogelijk om via de itsme-app te stemmen’, legt aftredend voorzitter Alexandra Smarandescu uit aan De Standaard. ‘Heel veel jongeren hebben via die app hun stem uitgebracht. De drempel om te stemmen lag daardoor een stuk lager. Daarnaast vonden jongeren het duidelijk nodig om hun stem te laten horen. Velen zien het niet meer zitten door de aanslepende coronacrisis en weten dat de adviesraad hun belangen zal behartigen bij de Vlaamse overheid.’

Rechtse jeugd

Die hoge opkomst kan ook het gevolg zijn van het stemadvies van enkele jongerenpartijen. Volgens Jong N-VA en Jong Vlaams Belang is de Vlaamse Jeugdraad ideologisch te links. Er ontstond ook heisa omdat Jong VB online een pancarte deelde waarop ze schijnbaar samen met Jong N-VA vier kandidaten aanprijsden voor de nieuwe raad. Die laatste jongerenpartij had daar echter geen toestemming voor gegeven. (DS 17 november)

Jens D’Hondt, lid van Jong N-VA, uitte de afgelopen weken stevige kritiek op de Vlaamse Jeugdraad. ‘Het is voor mij nog steeds te veel een clubje waar men de ideologie van reeds benoemde bestuursleden bevestigt. De organisatie blijft zo in een linkse bubbel zitten, terwijl volgens recente studies de Vlaamse jeugd rechts stemt. Die vertegenwoordiging zie ik niet terug in de adviseurs noch in de thema’s die zij naar voren schuift. Enige transparantie daarover ontbreekt. Dat er dit jaar al meer jongeren stemden, is wel een goed signaal. Onze kritiek op de Jeugdraad bracht het adviesorgaan onder de aandacht. Ze zullen het misschien niet toegeven, maar ik denk wel dat ze rekening houden met onze opmerkingen.’

In hokje gestoken

Ondanks die campagne raakte enkel Samuel-Joe Munanga (18) als lid van Jong N-VA verkozen. Munanga woont als laatstejaarsscholier in Tremelo en heeft roots in Congo. ‘Ik heb kritiek gekregen voor mijn engagement bij Jong N-VA. Het is jammer dat je omwille van je huidskleur bij voorbaat in een hokje wordt gestoken. Als ze weten waar ik politiek voor sta, gedragen ze zich plots anders tegenover mij. Terwijl ik nog steeds dezelfde persoon ben.’

Munanga wordt wel in eigen naam jongerenadviseur. ‘Dat de Vlaamse Jeugdraad te links zou zijn, daar heb ik persoonlijk nog geen last van ondervonden. Ik denk dat iedereen goed met elkaar zal kunnen samenwerken. Ook ik engageer me voor thema’s als gelijke kansen en diversiteit. Discriminatie is zichtbaar toegenomen, dat ga ik niet ontkennen. Kansen worden gegeven, maar helaas slaagt niet iedereen erin die kansen te grijpen. Dat moet veranderen.’

Mentaal welzijn

Dat mentaal welzijn nog steeds hoog op de agenda staat bij jongeren blijkt ook uit de verkiezing van de Vlaamse Jeugdraad. ’Goed in je vel’ is het thema waarop jongeren het meeste stemden. Ook nieuwbakken adviseur Ajar Bentaha (24) wil zich daarvoor inzetten. ‘Jongeren zijn de volwassenen van morgen en de toekomst. Psychische problemen ondermijnen die toekomst’, zegt de studente bedrijfsmanagement aan de Thomas More.

Daarnaast wil Bentaha speciale aandacht besteden aan etnische profilering en politiegeweld. ‘Ik woon in Anderlecht en zie met mijn eigen ogen hoe jongeren en politie vaak op gespannen voet met elkaar leven. Jongeren worden te snel geviseerd, vind ik. Alles begint met goeie communicatie. Ik zal altijd het gesprek blijven aan gaan met mensen die mijn hoofddoek niet accepteren. Ik wil niet op voorhand de deur al toeslaan. Iedereen kan veranderen.’

De nieuwe Vlaamse Jeugdraad gaat begin volgend jaar van start. Dan kiezen de acht jongerenadviseurs uit hun groep een nieuwe opvolger voor huidig voorzitter Alexandra Smarandescu.

De acht nieuwe jongerenadviseurs: Ajar Bentaha, Amir Bachrouri, Floren Muys, Loredana Cremery, Anita Nyame, Priscilla Keuppens, Lotus Li en Samuel-Joe Munanga.

De acht nieuwe adviseurs uit het jeugdwerk: Nick Beerens (Formaat), Jan Langeraert (Groep Intro), Franka Foré (Joetz), Marnik De Bondt (VDS), Maryline Thiry (Uit De Marge), Paulien Herck (Bamm!), Fien Morren (Globelink) en Ines De Geest (Chirojeugd Vlaanderen).

Lees hier het interview dat De Standaard afgelopen zomer had met de net verkozen jongerenadviseur Lotus Li in de reeks ‘De Oversteek’.