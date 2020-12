Beke: ‘4 miljoen vaccins tegen de zomer’

Tegen deze zomer heeft ons land 4 miljoen vaccins tegen het coronavirus ter beschikking, zegt Vlaams minister Wouter Beke. Hij gaat ervan uit dat het plan voor vaccinatie morgen goedgekeurd wordt.

De verschillende bevoegde ministers van Volksgezondheid komen morgen opnieuw bijeen over de vaccinatiestrategie van ons land. Dat was vanmorgen ook al het geval, maar toen kon er over het plan binnen die Interministeriële Conferentie Volksgezondheid nog geen akkoord bereikt worden. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) wilde de kwestie vanavond eerst bespreken binnen de federale regering.

Onderwijspersoneel

Wie het eerst wordt ingeënt, wordt mogelijk dus morgen beslist. Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) kon al enkele zaken toelichten in het Vlaams Parlement. ‘Op dit ogenblik kunnen we rekenen op 4 miljoen vaccins tegen de zomer, te beginnen met 600.000 in januari’, zei hij. ‘Maar als bedrijven sneller kunnen leveren, zullen we ook sneller kunnen vaccineren.’

In het plan over de vaccinatiestrategie is volgens Beke sprake van drie prioritaire groepen. De eerste is die van het personeel en bewoners in woonzorgcentra, het personeel in ziekenhuizen en zorgvoorzieningen. Twee andere prioritaire doelgroepen zijn de 65-plussers, en mensen tussen 45 en 65 jaar met onderliggende aandoeningen.

Nadien zouden mensen in essentiële sectoren zoals politie en brandweer aan bod komen. Als het van Vlaanderen afhangt, hoort daar ook het onderwijspersoneel bij, zei Beke.

Spuiten besteld

Hoe de uitrol precies zal lopen, is volgens de CD&V-minister nog voor een deel afhankelijk van de gekozen vaccins en van de bedrijven die de vaccins leveren. Vlaanderen heeft de nodige voorbereidende maatregelen genomen, van het voorbereiden van informatiecampagnes tot het openstellen van Vaccinnet voor de andere regio’s, zegt Beke. Het heeft ook bestellingen geplaatst voor onderliggend materiaal zoals spuiten. Dat is eigenlijk een opdracht van het federale Geneesmiddelenagentschap (FAGG), maar Vlaanderen heeft voor de zekerheid bijkomende bestellingen geplaatst, aldus de minister.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) maakte zich eerder op de dag sterk dat ons land vanaf 5 januari van start kan gaan met de vaccinatie van de bevolking.