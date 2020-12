Wilmès belt met Iraanse minister van Buitenlandse Zaken

Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) heeft woensdag een telefoongesprek gehad met haar Iraanse ambtgenoot Javad Zarif. Dat heeft het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken op Twitter gemeld en de informatie is ook bevestigd door de woordvoerster van Wilmès.

De woordvoerster van de Belgische minister bevestigt het telefoongesprek, maar ze wil geen commentaar kwijt over de inhoud van het gesprek. Bronnen bij Buitenlandse Zaken zeggen wel dat er ook gesproken is over het lot van Ahmadreza Djalali, de Iraans-Zweedse wetenschapper en VUB-gastdocent die in Iran ter dood is veroordeeld. Daarbij zou ook benadrukt zijn dat België principieel tegen de doodstraf is en dat ons land wil dat de doodstraf van Djalali niet zal worden uitgevoerd.

De tweet van het Iraanse ministerie vermeldt enkel dat er gepraat werd over de moord op de Iraanse kernfysicus en raketexpert Mohsen Fakhrizadeh en over ‘bilaterale consulaire kwesties’.

Het lot van Djalali is al enkele dagen onzeker. Hij zou worden overgebracht naar een gevangenis in Kajaj, die bekend staat als de plaats waar executies uitgevoerd worden. Die overplaatsing werd uitgesteld. Djalali verblijft op dit moment in de Evin-gevangenis. Hij werd in 2016 opgepakt bij een bezoek aan Iran op uitnodiging van de universiteiten van Teheran en Shiraz. Een jaar later werd hij ter dood veroordeeld voor ‘corruptie op aarde’, meer bepaald wegens spionage voor Israël. Daarmee kwam Djalali terecht in een hele rij van Iraniërs met de dubbele nationaliteit, die volgens mensenrechtenorganisaties worden opgesloten na valse beschuldigingen of afgedwongen bekentenissen – om dan te worden gebruikt voor politieke doeleinden.

De Iraanse rechter die toezicht houdt op de uitvoering van de doodstraf tegen Djalali, had gezegd dat de autoriteiten ‘bevel’ hadden gegeven om hem op 1 december lokale Iraanse tijd over te brengen naar Rajaj Shahr gevangenis in Karaj om de executie uit te voeren. Diezelfde rechter liet aan de advocaat van Djalali weten dat hij nog een laatste bezoek van zijn familie zou mogen ontvangen voor hij geëxecuteerd wordt. Die terechtstelling werd tijdelijk uitgesteld.