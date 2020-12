Bouchez fluit opstandige burgemeester terug rond kerstfeest

De burgemeester van de gemeente Hamoir in de provincie Luik, Patrick Lecerf, wilde Kerstmis vieren met zijn kinderen, en dat is tegen de coronaregels. Zijn partijvoorzitter, Georges-Louis Bouchez van MR, fluit hem terug. ‘Iedereen moet zich aan de regels houden.’

‘Deze gezondheidscrisis vraagt veel inspanningen van ons allemaal’, zei Lecerf over zijn beslissing. ‘Dat vertaalt zich in dalende cijfers, en dat verdient een beloning.’ Het grote probleem was volgens hem mensen die samentroepen op de Grote Markt in Brussel, of in wachtrijen staan aan winkels. Hij was van plan Kerstmis te vieren met zijn kinderen, die niet meer bij hem inwonen. ‘Wat stelt een klein kerstfeest voor, als mensen de basisregels niet respecteren?’ Hij schoot vooral op minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A). ‘Slechts één individu, de minister van Volksgezondheid, blokkeert alles.’

Lecerf werd al snel teruggefloten door zijn partijvoorzitter. ‘Patrick is een vriend, maar ik heb hem gezegd dat hij redelijk moet zijn en alle regels moet toepassen’, reageerde Bouchez aan RTL. ‘Ik kan niet toelaten dat iemand oproept om de maatregelen niet te respecteren, zeker als je burgemeester bent’, zei Bouchez. De voorzitter vindt dat iedereen een eigen mening mag hebben, maar als er regels worden opgelegd, moeten die worden gevolgd.

Het zit er al langer bovenarms op tussen de SP.A en MR, vooral met minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A). Het zijn coalitiepartners in de federale regering, maar de uitspraak van Vandenbroucke in Terzake, waarin hij toegaf dat de winkels een maand geleden vooral dichtgingen ‘om een schokeffect te hebben’, zette kwaad bloed bij de Franstalige liberalen. Terwijl Vandenbroucke de felicitaties van de zorgsector in ontvangst neemt, incasseert minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR) de klachten van de middenstand.