Hoe een bos de speelbal werd van Brusselse politici

Het getouwtrek om het Ter Kamerenbos houdt de Brusselaars al wekenlang bezig. Ten laatste op 18 december moet de stad Brussel het park weer (deels) openstellen voor auto’s, zo heeft een rechter het beslist, maar een groeiende groep mensen is niet van plan om zich daarbij neer te leggen – zo stelt Marjan Justaert ter plaatse vast.

De oplossing zal van de politiek moeten komen, maar totnogtoe is er geen compromis uit de bus gekomen. Twee gemeenten staan lijnrecht tegenover elkaar: Brussel en Ukkel. Opvallend genoeg zijn in beide lokale besturen groenen aan boord. Het dossier is tekenend voor de complexe verhoudingen in Brussel, die al te vaak tot blokkeringen leidt, zegt Béatrice Delvaux van Le Soir.

