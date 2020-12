Trump roept gouverneur Georgia op om ‘verkiezing af te gelasten’, verantwoordelijke vreest dat dode zal vallen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de gouverneur van de staat Georgia opgeroepen om de ‘verkiezing af te gelasten’. Volgens hem zou die ‘niet langer nodig zijn’ en ‘zullen we alles winnen’. Het is niet duidelijk of hij het over de presidentsverkiezing heeft dan wel over de Senaatsverkiezingen die daar binnenkort opnieuw plaatsvinden. De Republikeinse gouverneur liet in elk geval weten dat hij niet gemachtigd is om tussen te komen. Een Republikeinse verkiezingsverantwoordelijke riep de president op te stoppen gewelddaden te inspireren: ‘Iemand zal gedood worden.’

Donald Trump verloor de kiesmannen in de traditioneel Republikeinse staat Georgia aan zijn Democratische rivaal Joe Biden. Ook in verschillende andere strijdstaten moest hij de duimen leggen. De zittende president laat het daar echter niet bij en beweert dat er geknoeid is met de uitslag van de presidentsverkiezingen, ook al houdt geen van die beweringen stand in de rechtbanken.

Volgens Trump zijn ook de Senaatsverkiezingen in Georgia oneerlijk verlopen. Omdat het verschil tussen de kandidaten te klein was, vinden daar in januari twee zogenaamde runoff-verkiezingen plaats. De uitkomst daarvan zal bepalen of de Democraten dan wel de Republikeinen de komende jaren de meerderheid hebben in de Senaat.

‘Verkiezing niet nodig’

Trump riep zijn partijgenoot, de gouverneur van Georgia, dinsdag via Twitter op: ‘Doe iets, Brian Kemp. Je liet toe dat je staat opgelicht werd. We moeten de handtekeningen controleren en het aantal gehandtekende enveloppen vergelijken met de stembiljetten. Dan de verkiezing af gelasten. Het zal niet nodig zijn. We zullen allemaal WINNEN’, schreef de president.

Do something @BrianKempGA. You allowed your state to be scammed. We must check signatures and count signed envelopes against ballots. Then call off election. It won’t be needed. We will all WIN! https://t.co/UiJrlyBGiK — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 1, 2020

Trump had eerder ook al geschreven: ‘Waarom wil gouverneur Brian Kemp, de rampzalige gouverneur van Georgia, zijn noodmachten niet gebruiken - wat gemakkelijk gedaan kan worden - om zijn koppige staatssecretaris te overreden, en de handtekeningen op enveloppen vergelijken. Het zal een ‘goudmijn’ van fraude zijn, en we zullen de staat gemakkelijk WINNEN. Controleer ook snel het aantal enveloppen tegenover het aantal stemmen. Je zal misschien ontdekken dat er veel meer stemmen zijn dan enveloppen. Zo simpel en zo gemakkelijk om te doen. Republikeinen in Georgia zijn kwaad, alle Republikeinen zijn kwaad. Doe het!’

Trump retweette daarnaast de uitspraak ‘Wie heeft Democraten nodig als je Republikeinen hebt zoals Brian Kemp en Doug Ducey?’

‘Er zal dode vallen’

Kemp reageerde dinsdag via een woordvoerder dat de wet hem als gouverneur verbiedt tussen te komen in verkiezingen. Hij zal ‘de wet blijven volgen en de staatssecretaris aanmoedigen om redelijke stappen te ondernemen, waaronder een steekproef en audit van handtekeningen, om het vertrouwen te herstellen en serieuze problemen die aangehaald zijn aan te pakken’.

De staatssecretaris van Georgia, de Republikein Brad Raffensperger, verklaarde eerder al dat er geen enkel bewijs is voor de aantijgingen van wijdverspreide fraude tijdens de stembusslag op 3 november. Samen met gouverneur Kemp certificeerde hij de uitslagen in Georgia al meer dan een week geleden. Biden won de staat met iets meer dan 12.000 stemmen voorsprong op Trump.

Republikein Gabriel Sterling sprak de president rechtstreeks aan tijdens een persconferentie dinsdag. Foto: AP

Een assistent van staatssecretaris Raffensperger en medeverantwoordelijke voor de verkiezingen, Republikein Gabriel Sterling, verklaarde dinsdag dat de kwestie van mogelijk meer briefstemmen dan enveloppen in kiesdistrict Gwinett onderzocht wordt. Maar hij waarschuwde er in een persconferentie vooral voor dat hij vreest dat ‘iemand gedood zal worden’. Hij zei dat een persoon die voor stemsysteem Dominion werkt en die in video’s beticht wordt stemmen gemanipuleerd te hebben, doodsbedreigingen heeft ontvangen. Sterling hekelde dat noch Trump noch de Republikeinse Senatoren van de staat deze en eerdere bedreigingen hebben veroordeeld. ‘Dit moet stoppen. Jullie moeten naar voren komen. En als je een leiderschapspositie inneemt, toon dan wat leiderschap.’

‘De president noemde Brad Raffensperger, die een goede, respectabele, levenslange Republikein is, een vijand van het volk, wat de sluizen openzette voor deze soort onzin. Er bestaan enkele gekken die dat gaan aangrijpen en zeggen: ‘De president zei me dit te doen’. Je moet je verantwoordelijk gedragen’, aldus Sterling.

‘Mijnheer de president, het lijkt erop dat u waarschijnlijk de staat Georgia hebt verloren. We onderzoeken het, er is altijd een mogelijkheid, dat begrijp ik, u heeft het recht om de rechtbanken te gebruiken. Maar stop met mensen te inspireren om mogelijk gewelddaden te plegen. Iemand zal gewond raken, iemand zal neergeschoten worden, iemand zal gedood worden. En dat is niet juist’, zei Sterling.

Georgia election official @GabrielSterling addresses Trump directly and demands he stop inciting violence under false voter fraud allegations. pic.twitter.com/fckBKJY6mX — The Recount (@therecount) December 1, 2020

Klokkenluiders

Trump tweette dinsdag ook nog talloze berichten en video’s van ‘klokkenluiders’ die op een Republikeinse bijeenkomst getuigden over vermeende fraude. Zo verklaarde een truckchauffeur dat zijn aanhangwagen met tienduizenden stemmen verdween in Pennsylvania. Een man die voor de post in Wisconsin werkte, verklaarde dat twee medewerkers hem vertelden dat ze de datum op briefstemmen moesten vervroegen. Een computerexpert beweerde in Pennsylvania gezien te hebben hoe gefoefeld werd met een stemcomputer.

Het campagneteam van Trump heeft de uitslagen in verschillende strijdstaten in de VS aangevochten voor meerdere rechtbanken, maar voorlopig zonder succes. Joe Biden is uitgeroepen tot president-elect en legt op 20 januari de eed af als de nieuwe president van de Verenigde Staten.