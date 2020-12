Chinese Wechat blokkeert post van Australische premier

Het socialemediaplatform Wechat heeft een bericht van de Australische premier Scott Morrison geblokkeerd. Daarin uitte hij kritiek op een gemanipuleerd beeld van een Australische soldaat die door de Chinese regering op Twitter is gezet.

China wees een oproep van Morrison tot verontschuldigingen af, nadat de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Zhao Lijian, maandag een gemanipuleerde foto op Twitter had gezet. Op het beeld was een Australische soldaat te zien, die een bebloed mes tegen de keel van een Afghaans kind houdt.

Morrison uitte in een bericht op Wechat kritiek op het ‘valse beeld’. Hij verdedigde de manier waarop Australië een onderzoek naar oorlogsmisdaden door speciale eenheden in Afghanistan afhandelt en zei dat Australië ‘netelige kwesties’ op een transparante manier zou aanpakken.

Wechat, dat meer dan 1 miljard gebruikers heeft, is de Chinese tegenhanger van Whatsapp. De Australische premier maakte in 2019 een account aan op het socialemediaplatform dat vooral in China wordt gebruikt, om de diaspora in Australië te bereiken. Dat account komt nu ook van pas om zich rechtstreeks te richten tot de Chinese bevolking.

Verdraaide gebeurtenissen

Maar dat bericht leek woensdagavond geblokkeerd te zijn, met de melding dat de inhoud in strijd was met de regels, waaronder het verdraaien van historische gebeurtenissen en het verwarren van het publiek. Tencent, het moederbedrijf van Wechat, geeft voorlopig geen commentaar, meldt het persagentschap Reuters.

Het beeld verwijst naar onthullingen van 20 november. Toen gaf het Australische leger toe dat hun elite-eenheid in Afghanistan tussen 2009 en 2013 minstens 39 ongewapende gevangenen en burgers had gedood. Soldaten werden opgejut om te moorden als ‘ontgroeningsritueel’. Ze hielden scores bij en plaatsten geweren naast de doden, om het op een gevecht te laten lijken.