Uroloog Bo Coolsaet veroordeeld tot 4 jaar cel voor aanranding en verkrachting

Bo Coolsaet (81) is schuldig aan verkrachting en aanranding van een minderjarige patiënte. Het hof van beroep heeft hem veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel. Dat is hetzelfde als in eerste aanleg. Coolsaet heeft de feiten altijd ontkend.

Het Antwerpse hof van beroep deed vandaag, woensdag, een uitspraak in de zedenzaak van uroloog Bo Coolsaet (81). Coolsaet werd door een voormalige patiënte beschuldigd van aanranding en verkrachting. De uroloog heeft de tenlasteleggingen altijd ontkend. Het hof van beroep heeft hem woensdag veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan twee met uitstel.

Christine Mussche, de advocaat van het slachtoffer, reageerde tevreden op de uitspraak. ‘We waren er tot op het laatste moment niet gerust in, maar zijn tevreden dat de onbegrijpelijke houding opnieuw bevestigd werd.’

De vrouw die Coolsaet beschuldigt, was 15 toen ze hem in mei 2006 consulteerde voor pijn in de onderbuik. Zijn diagnose luidde ‘interstitiële cystitis’, of blaaspijnsyndroom. De uroloog gebruikte bij de behandeling een vibrerend instrument, waardoor de crème die in haar urinebuis werd ingebracht beter geabsorbeerd zou worden. Volgens de vrouw bracht Coolsaet haar met het apparaat tot een orgasme en raakte hij er zelf ook opgewonden van. Hij zou haar in haar nek gekust hebben en aan de billen en borsten betast hebben.