Leuvens vaccin ten vroegste in 2022 klaar, maar wel grote voordelen

Deze week zijn in het vakblad Nature de eerste resultaten verschenen van een onderzoek naar het coronavaccin van het Leuvense Rega-instituut. Het vaccin zal ten vroegste in 2022 klaar zijn, maar het is veelbelovend: bij hamsters beschermt het al na tien dagen.

Dat het vaccin al na tien dagen zou beschermen, is een groot voordeel. Andere vaccins bieden pas bescherming na ruim een maand, zegt viroloog Johan Neyts, vaccinexpert bij het Rega-Instituut, aan EOS Wetenschap.

Het Leuvense vaccin neemt het vaccin tegen gele koorts als basis. ‘Toen we het virus in de neus van hamsters druppelden die tien dagen eerder gevaccineerd waren met ons vaccin, bleek dat er in de longen van de meeste dieren geen enkel spoor van terug te vinden was. Dat wijst erop dat een enkele dosis van ons vaccin hen al binnen tien dagen compleet beschermt tegen het virus’, zegt Neyts.

Interessant voor kinderen

Het vaccin tegen gele koorts beschermt al na een enkele dosis levenslang. Dat kan ook het geval zijn voor het coronavaccin.

‘De cellulaire immuniteit die wordt opgewekt doet vermoeden dat het vaccin net zoals het gelekoortsvaccin zelf op zijn minst een langdurige immuniteit zal opwekken. Bij sommige andere kandidaatvaccins die op een andere technologie gebaseerd zijn, wordt verwacht dat de immuniteit na een bepaalde tijd zal wegebben, want ook bij de vaccinatie tegen griep zijn de antistoffen al na zes maanden grotendeels verdwenen.’

Een ander voordeel is volgens Neyts dat het vaccin geen reacties zoals een pijnlijke plek op de plaats van de inspuiting of wat koorts teweegbrengt. Dat maakt het interessant voor kinderen. ‘Momenteel is het nog niet de bedoeling om kinderen te vaccineren, maar uiteindelijk zal dat wel moeten, willen we de pandemie volledig onder de knoet krijgen.’ Het vaccin moet ook niet in de diepvries: het kan bij 2 tot 8 graden Celsius worden gestockeerd.