‘Wij haalden monoliet in Utah weg’

Een man uit Utah beweert dat hij de mysterieuze monoliet heeft verwijderd, die enkele weken geleden ontdekt werd in de woestijn van de Amerikaanse staat. Op Tiktok en Instagram postte hij een filmpje.

In het filmpje, gepost door Sylvan Christensen uit Utah (op de Instagram-account Sylvanslacks), zijn nachtelijke foto’s te zien van mannen rond een driekantig stalen object dat op de grond ligt. Videobeelden tonen hoe ze de monoliet daarna met een kruiwagen weghalen.

‘Laat je persoonlijke eigendommen niet achter op openbaar terrein als je niet wil dat deze worden verwijderd’, schreef Christensen als commentaar bij het filmpje op Instagram, met daarbij de hashtags #utahmonolith en #leavenotrace. Christensen, een avonturiergids, kwam samen met basejumper Andy Lewis naar buiten als verantwoordelijk voor het weghalen van de monoliet.

Omgevallen met luide dreun

Een fotograaf uit Colorado, Ross Bernards, zag het voorval gebeuren, vertelde hij aan het tv-station KSTU (FOX 13) dat hij vrijdagavond vier mannen naar de afgelegen locatie in Utah zag komen en het holle, stalen object omver duwen. Bernards wilde beelden van de monoliet maken en was er samen met enkele vrienden, toen het viertal rond 20.40 uur opdook. ‘Twee van hen liepen op de monoliet af en begonnen die te duwen.’ Een man zei tegen Bernards’ groep: ‘Hopelijk heb je je beelden’, waarna hij enkele harde duwen gaf zodat de monoliet schuin overhelde. ‘Dit is waarom je geen afval achterlaat in de woestijn’, zei de andere man.

Daarna kwamen ze alle vier duwen tot het stalen object op de grond lag, vertelt Bernards. Ze braken de monoliet vervolgens in stukken, laadden hem in een kruiwagen en vertrokken. ‘Terwijl ze wegliepen, zeiden ze: “Laat geen spoor achter”’, aldus Bernards.

Geen toilet in de woestijn

In een statement aan onder meer FOX 13 zegt Christensen dat de groep de monoliet had weggehaald vanwege de ‘schade veroorzaakt door het internet-sensationalisme en de daaropvolgende reactie van de wereld’. ‘We hebben de monoliet verwijderd omdat er duidelijke precedenten zijn voor hoe we het gebruik van onze openbare gronden, natuurlijke flora en fauna, inheemse planten, zoetwaterbronnen en de menselijke impact erop delen en standaardiseren.’

Christensen gaat ook in op het effect dat de plotse aandacht op de omgeving had. ‘Mensen kwamen per auto, bus, busje, helikopter, vliegtuigen, treinen, motorfietsen en e-bikes aan en er is niet eens een parkeerplaats. Er zijn geen toiletten – en ja, zich ont­las­ten in de woestijn is een misdrijf. Dat waren er veel.’

‘Laten we duidelijk zijn: de ontmanteling van de monoliet is tragisch. En als je denkt dat we trots zijn, dat zijn we niet’, klinkt het nog.

Vanuit elke richting

De exacte locatie van de ‘monoliet’ werd niet bekendgemaakt, uit vrees dat mensen ernaar op zoek zouden gaan. Maar het bleek een enorme aantrekkingspool voor avonturiers.

Bernards en zijn vrienden, die de nacht doorbrachten op de plek, zagen de dag nadien hoe ‘minstens zeventig wagens’ in het afgelegen gebied rondreden. ‘Niemand volgde een pad of elkaar. We konden zien hoe mensen vanuit elke richting probeerden naderbij te komen, waardoor het ongerepte landschap permanent veranderde’, vertelt hij op Instagram.

Het kantoor van de sheriff in San Juan County, Utah, zei dat het geen onderzoek plant naar de verdwijning van de monoliet, die zonder toestemming op openbaar terrein was geplaatst, meldt het persagentschap AP.