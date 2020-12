Zangeres Billie Eilish wordt al vier jaar door ‘Vanity Fair’ geïnterviewd op 18 oktober 2020. Het Amerikaanse magazine schotelt haar altijd dezelfde vragen voor en confronteert haar met haar vroegere zelf.

In het jaar 2017 was Eilish nog maar vijftien, ze had 257.000 volgers op Instagram en droomde van haar eigen kledinglijn. Drie jaar later is haar populariteit enorm gegroeid en is ze uitgegroeid tot een wereldster. Ze won vijf Grammy’s en haar cijfers dikten aan tot 67,5 miljoen volgers op Instagram.

Het jaarlijkse interview geeft een interessante kijk op de groei van de zangeres, die al eeuwen aan de top lijkt te staan, maar toch nog maar achttien jaar is. ‘Mensen verwachten dat ik al weet wie ik ben, maar ik zoek ook nog heel erg’, zei ze. ‘Ik groei nog, ik probeer dingen uit.’

Het coronavirus heeft een grote impact gehad op Eilish. Ze heeft in vijf jaar tijd nog nooit zoveel vrije tijd gehad, en probeerde dat goed te benutten. ‘De eerste drie weken voelden aan als vakantie, en ik dacht dat ik snel weer op tournee zou kunnen gaan. Dat draaide anders uit’, grapte de zangeres. Haar creativiteit is op een andere manier tot uiting gekomen. ‘Ik heb dingen gemaakt die ik nooit gemaakt zou hebben als ik deze tijd niet had gehad’, zei ze.

Bodyshaming

De jonge zangeres staat bekend om haar strijd tegen bodyshaming. Ze hult zich naar eigen zeggen altijd in verhullende kledij, net om zichzelf te beschermen tegen kritiek op haar lichaam. In een clip die werd getoond tijdens haar wereldtournee, ging ze uit te kleren met een krachtige boodschap tegen bodyshamers. Een paparazzo fotografeerde haar in haar vrije tijd met een strak topje. ‘In tien maanden tijd heeft Billie Eilish het lichaam van een dertigjarige moeder die te veel wijn drinkt gekregen’, schreef iemand. ‘Mensen zeiden dat ik dik was geworden, maar dat is gewoon hoe ik er altijd uit zie. Jullie hebben me gewoon nooit eerder gezien!’, reageerde Eilish in het interview.

Haar populariteit gaat gepaard met druk en stress, maar ze krijgt veel steun van andere wereldsterren. ‘Ik heb er al over gepraat met Justin Bieber, Ariana Grande en zelfs Lady Gaga en Katy Perry hebben gezegd dat ik altijd bij hen terecht kan. Het is fijn te weten dat mensen die hetzelfde hebben meegemaakt, er voor me zijn.’

Enkele voorspellingen van haar vroegere zelf kwamen uit. Vorig jaar speelde ze met het idee een tattoo te laten zetten. ‘Dat heb ik ook gedaan, maar je krijgt ze nooit te zien’, zei ze. Ze heeft ook een hond, Shark, die ze ‘haar zoon’ noemt. Haar grootste angst vorige jaar was dat haar geliefden zouden sterven. ‘Dat was vorig jaar een irrationele angst, maar nu is die echt.’

Wat wil ze volgend jaar doen? ‘Ik zal nooit stoppen om me in te zetten tegen racisme en politiegeweld’, zegt ze. Ze zal zich ook blijven inzetten voor haar carrière. ‘Ik ben veel beter geworden in het schrijven van mijn muziekteksten, Phineas (haar broer, red.) en ik zitten echt in de groove’, zei ze. Op dit moment werkt ze aan zestien nieuwe nummers.