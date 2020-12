Volksgezondheidsministers gaan zonder akkoord uit elkaar, vaccinatieplan zelfs niet ter sprake gekomen

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, met de acht bevoegde ministers van het land, heeft woensdag nog geen beslissing genomen over een vaccinatiestrategie. Donderdag is er nieuwe vergadering gepland en zouden er knopen worden doorgehakt.

We komen woensdag dan toch nog niet te weten hoe ons land zijn onderdanen zal vaccinneren tegen het coronavirus. De IMC kwam woensdag wel al vroeg samen, maar rond 10.30 uur was de vergadering al afgelopen. Federaal minister Frank Vandenbroucke (SP.A) moest naar een Europese top over de aanpak van corona.

Naar verluidt is het vaccinatieplan zelfs niet ter sprake gekomen, ook al was de task force sinds een paar dagen al klaar met zijn huiswerk. De ministers bogen zich woensdagvoormiddag vooral over het vaccin van de Amerikaanse farmareus Moderna, waar ons land gaat op intekenen. Meer nieuws daarover volgt nog in de loop van de dag.

De IMC komt donderdag opnieuw samen om het vaccinatieplan dan wel definitief in een plooi te leggen. Normaal gezien volgt na de vergadering een persconferentie. Het kernkabinet komt woensdag nog samen over het plan en de te nemen maatregelen.