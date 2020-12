Apple ook in België voor rechter: ‘iPhone werd opzettelijk vertraagd’

Consumentenorganisaties eisen in een groepsvordering 180 miljoen euro compensatie van Apple in vier EU-lidstaten, waaronder België. De aanklacht? Het bewust vertragen van iPhone 6-modellen om u een nieuw toestel te doen kopen.

Consumentenorganisatie Euroconsumers, waartoe ook Test Aankoop behoort, klaagt Apple aan voor ongeveer 180 miljoen euro in vier Europese landen. Vandaag wordt in België en in Spanje een groepsvordering ingediend. De volgende weken gebeurt hetzelfde in Italië en Portugal.

Geplande veroudering

De aanklacht is scherp. Het Amerikaanse technologiebedrijf zou opzettelijk de prestaties van de batterijen van oudere iPhone 6-modellen hebben vertraagd door middel van software-updates. In 2017 lanceerde Apple software-updates voor tal van iPhone 6-modellen, waarvan achteraf bleek dat ze een grote impact hadden op het prestatieniveau van de telefoons. De iPhones gingen veel trager werken, werden minder performant werden en werden soms zelf volledig afsloten. De gebruiker werd hiervan niet op de hoogte gebracht. Volgens Euroconsumers en Test-Aankoop met de bedoeling om zo veel mogelijk gebruikers te verleiden een nieuwe iPhone te kopen. En zo dus de verkoopomzet kunstmatig te vergroten.

‘Als we aan geplande veroudering van producten denken, denken we vaak aan het gebruik van minderwaardige onderdelen of het herstel van een product onmogelijk maken om zo de consument te doen vernieuwen. Geplande veroudering kan echter ook softwarematig gebeuren en dat is precies wat Apple gedaan heeft’, zegt Test Aankoop in een persbericht.

3 miljoen toestellen

Volgens Test Aankoop gaat het om meer dan 3 miljoen iPhones die in de vier landen tussen 2014 en 2020 zijn verkocht. Per telefoon wordt een vergoeding van 60 euro gevraagd. Eerder werd Apple om dezelfde reden aangeklaagd door de zusterorganisatie van Test-Aankoop in Italië en door tientallen Amerikaanse staten, en door Amerikaanse iPhonegebruikers in een groepsvordering.

Met succes: op 29 mei 2020 bevestigde de administratieve rechtbank van Lazio in Italië immers een eerder vonnis van de Italiaanse mededingingsautoriteit dat Apple veroordeeld had tot de betaling van een boete van 10 miljoen euro. Ongeveer rond dezelfde tijd ging Apple in de VS akkoord om consumenten te compenseren via een minnelijke schikking van 500 miljoen dollar. Pogingen van Euroconsumers om nadien ook in andere landen compensatie te bekomen, vielen daarna echter bij Apple op een koude steen.

Apple ontkent

‘Omdat Belgische consumenten gelijkwaardig dienen te worden behandeld als Amerikaanse Apple gebruikers en eveneens verdienen een compensatie te krijgen, dient Test Aankoop vandaag een groepsvordering in tegen het elektronicabedrijf’, verduidelijkt woordvoerder Simon November. Consumenten die in het bezit zijn of waren van een iPhone 6, 6 Plus, 6S en 6S Plus en schade hebben geleden, kunnen zich aanmelden bij Test Aankoop.

Volgens het persagentschap Belga noemde Apple de aantijgingen al ‘feitelijk en juridisch onjuist’. In de Financial Times voegt het bedrijf eraan toe dat het altijd zijn doel is geweest om producten te maken waar de klant tevreden over is. ‘Ervoor zorgen dat iPhones zo lang mogelijk meegaan, is daar een belangrijk onderdeel van.’