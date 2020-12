Hongkongse activist Wong moet naar de cel: ‘Maar we houden vol’

De Hongkongse dissident Joshua Wong is samen met twee andere activisten veroordeeld tot een celstraf voor het organiseren van een ongeoorloofd protest. Wong kreeg 13,5 maanden cel. Twee mede-activisten kregen respectievelijk 10 maanden en 7 maanden celstraf.

De 24-jarige Wong werd samen met twee andere bekende dissidenten (Agnes Chow en Ivan Lam, beiden 26) vervolgd vanwege protest aan het hoofdkantoor van de stadspolitie in Hongkong. Op hun proces hadden ze in november zelf al schuldig gepleit.

Wong riskeerde vijf jaar cel maar omdat hij schuldig pleitte, matigde de rechter de straf. ‘De komende tijd zal zwaar zijn, maar we houden vol’, schreeuwde Wong terwijl hij werd weggeleid.

Gezicht van het protest

Joashua Wong zat eerder al twee keer in de cel. Hij strijdt sinds zijn vijftiende tegen de Chinese autoritaire machtsgreep over Hongkong. Op zijn zeventiende werd hij het gezicht van de door studenten geleide democratieprotesten in 2014. In het buitenland wordt hij gezien als de belichaming van het verzet tegen Peking in de voormalige Britse kolonie.

In Hongkong waren er vorig jaar maandenlange, vaak gewelddadige protesten waarbij miljoenen inwoners de straat op gingen. Peking en de lokale autoriteiten wezen de eisen van de demonstranten voor vrije verkiezingen af en traden hard op tegen aanhangers van democratie.