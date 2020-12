De coronacijfers gaan nog altijd de goede kant op. ‘We raken vooral besmet onder familie en vrienden. Wat we doen tijdens de eindejaarsfeesten zal dus de verspreiding van het virus bepalen’, zegt viroloog Steven Van Gucht.

In de periode van 22 tot 28 november raakten gemiddeld 2.305 mensen per dag besmet met covid-19, een daling met 29 procent. Dat zegt Yves Van Laethem (Sciensano) tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum over de coronacijfers. ‘We zien dat de inspanningen werken’

‘Studies wijzen er keer op keer op dat het virus zich vooral verspreidt onder familie en vrienden’, gaat viroloog Steven van Gucht verder. ‘Dit betekent dat wat we doen tijdens de eindejaarsfeesten de verspreiding van het virus zal bepalen. Plan het klein, fijn en veilig. Dat is de beste garantie op nieuwe versoepelingen in januari.’

Als de dalende trends op dezelfde manier evalueren zouden we met Kerstmis aan 800 besmettingen per dag zitten. ‘Maar dit is geen vaststaand feit’, benadrukt Van Gucht. ‘Alles blijft afhankelijk van onze inspanningen.’

Er is een lichte stijging in de besmettingen bij kinderen onder de tien jaar. De besmettingen zijn bij deze leeftijdsgroep gestegen met 5% in vergelijking met de week voordien. ‘Dit hoeft niet tot ongerustheid te leiden. Er wordt nu meer getest’, aldus Van Gucht.

Viruscirculatie in rioolwater

Sinds 14 september nemen verschillende universiteit onder leiding van Sciensano stalen van 42 zuiveringsinstallaties. ‘Zo krijgen we een beeld van de viruscirculatie van verschillende gebieden’, legt Van Gucht uit. ‘De hoeveelheid virus in het rioolwater weerspiegelt de hoeveelheid virus die circuleert in een dorp, stad of hele regio.’

De resultaten van de analyse van het rioolwater is niet afhankelijk van de veranderingen in teststrategieën. ‘Een bepaald moment werd er beslist om enkel mensen met symptomen te testen, nu is dat weer niet meer het geval. Die beslissingen hebben een effect op de cijfers.’

Daarnaast zou de analyse ons ook kunnen waarschuwen voor een eventuele heropflakkering van het virus.

R-waarde blijft krimpen

Ook het gemiddeld aantal overlijdens blijft dalen: het meest recente zevendaagse gemiddelde geeft 123 overlijdens per dag aan, een daling met meer dan een kwart. Verder gaat het aantal ziekenhuisopnames de goede kant op. Gemiddeld zijn dat er nu 204 per dag, 28 procent lager dan het vorige zevendaagse gemiddelde.

Er liggen nu nog 3.707 coronapatiënten in het ziekenhuis, een daling met 8 procent in vergelijking met de vorige periode. Het aantal patiënten op afdelingen intensieve zorg is met 854 onder de 900 gezakt, goed voor een daling met 5 procent.

Op dit moment worden ongeveer 29.400 tests afgenomen per dag. Dat aantal blijft min of meer stabiel. Van al die tests komt gemiddeld 9,7 procent positief terug. Dinsdag zakte die positiviteitsratio voor het eerst onder de 10 procent.

De laatstbekende r-waarde dateert van 30 november en lag toen op 0,80. Dat dat cijfer onder 1 ligt, betekent dat de pandemie in ons land krimpt.