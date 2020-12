‘Bonus voor manager kan winst aantasten’

Op middellange termijn is toekenning van bonussen en aandelenopties aan de manager niet gunstig voor de financiële prestaties van het bedrijf.

Tot die conclusie komt een team onderzoekers onder leiding van Xavier Baeten van de Vlerick Business School. Incentives krikken op korte termijn de financiële prestaties weliswaar op, maar dat effect verdwijnt op wat langere termijn, en kan zelfs omslaan in een negatief verband. ‘Op langere termijn werkt het als een boemerang’, schrijft Baeten. ‘Dan blijkt immers dat een hoge variabele beloning en een sterke nadruk op winstgevendheidsmaatstaven, een negatieve impact hebben op de winstgevendheid van het bedrijf’.

Het team van Baeten bekeek voor het onderzoek de gegevens van zeshonderd bedrijven in vijftien landen gedurende zes jaar. Hoe hoger de proportie van de variabele beloning in het totale loonpakket, hoe minder goed de financiële prestaties van het bedrijf. Bij de criteria die gehanteerd worden om te beslissen hoe hoog de variabele vergoeding kan zijn, blijkt dat vooral het gebruik van boekhoudkundige maatstaven zoals winstgevendheid een negatieve impact heeft. ‘Het onderzoek toont dus duidelijk aan dat bedrijven, met het oog op hun (financiële) gezondheid op lange termijn, best geen overmatig gebruik maken van winstgevendheidsmaatstaven en ook niet van variabele beloning’, concludeert Baeten.

Financiële maatstaven zijn juist het meest populair. Zo maken 83 procent van de bedrijven gebruik van boekhoudkundige indicatoren voor de bepaling van de bonus van de ceo.