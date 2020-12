Verenigd Koninkrijk keurt als eerste Pfizer-vaccin goed

Het Verenigd Koninkrijk heeft het coronavaccin van Pfizer en BioNtech als eerste ter wereld goedgekeurd voor gebruik. Volgende week volgen waarschijnlijk al de eerste inentingen.

De Britse agentschap voor geneesmiddelen, Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), heeft woensdag bevestigd dat het Verenigd Koninkrijk het coronavaccin van Pfizer en BioNTech heeft goedgekeurd. Het vaccin zal vanaf volgende week in heel het Verenigd Koninkrijk beschikbaar zijn.

De eerste inentingen kunnen binnen enkele dagen al beginnen voor mensen in risicogroepen. Hiervoor hebben de Britse deskundigen een voorlopige prioriteitenlijst opgesteld dat gericht is op mensen die het grootste risico lopen. Bovenaan staan bewoners en het personeel van woonzorgcentra gevolgd door mensen boven de 80 jaar en andere gezondheidswerkers. ‘We geven prioriteit aan de ouderen, mensen in woonzorgcentra en hun verzorgers’, zegt de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock. Hancock zegt ook dat er nu grote centra worden opgesteld waar de vaccinaties kunnen plaatsvinden.

Het Verenigd Koninkrijk heeft 40 miljoen doses besteld, genoeg om zo’n 20 miljoen mensen te vaccineren aangezien twee inentingen nodig zijn van het Pfizer-vaccin.

Ongeveer 10 miljoen doses zouden zo snel mogelijk beschikbaar moeten zijn om in de komende dagen te starten met vaccineren.

Het vaccin moet bij een temperatuur van -70 graden Celsius bewaard worden, al kan het wel enkele dagen bewaard worden op 2 tot 8 graden

Andere kandidaat-vaccins op komst

Het Amerikaanse farmabedrijf Moderna heeft afgelopen maandag zijn kandidaat-coronavaccin voor goedkeuring voorgelegd aan de Amerikaanse en Europese autoriteiten. Het moderna-vaccin is 94,1 procent doeltreffend bij het voorkomen van een infectie met covid-19.

De Europese Commissie bereikte de voorbije weken al een akkoord met de bedrijven over de prijszetting en recent besliste ons land dat het vaccin aan iedereen gratis ter beschikking zal worden gesteld. Ook van een terugbetaling is dus geen sprake meer, waardoor beide klassieke tussenstappen nu dus wegvallen.

In België kan de vaccinatie tegen het coronavirus pas na Nieuwjaar beginnen. Het Europees Geneesmiddelenagentschap spreekt zich uiterlijk op 29 december uit over een eerste voorwaardelijke toelating voor een vaccin tegen covid-19. Kort daarop komt al een tweede vaccin aan de beurt.