Ook volgend jaar geen publiek bij Ronde van Vlaanderen

Toeschouwers zijn ook volgend jaar niet welkom voor de Ronde van Vlaanderen. Dat zegt organisator Flanders Classics in De Morgen. ‘Niet tof, maar het belangrijkste is dat er gekoerst wordt.’

Hoewel er nog veel onzekerheid is over hoe ver we in april zullen staan met de coronavaccins, gaat Flanders Classics er van uit dat de Ronde van Vlaanderen opnieuw zal doorgaan zonder toeschouwers. ‘Er komt geen publiek’, zegt CEO Tomas Van Den Spiegel van Flanders Classics in De Morgen. De voorbereiding van de Omloop op 27 is al begonnen. ‘Zo gaan we het hele klassieke voorjaar werken.’ Van de Omloop naar Gent-Wevelgem (28 maart) en zo verder naar Dwars door Vlaanderen (31 maart), Ronde van Vlaanderen (4 april) en Brabantse Pijl (14 april).

‘Natuurlijk zou ik liever zien dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel door een mensenzee de Oude Kwaremont zij aan zij naar boven rijden’, aldus Van Den Spiegel. ‘Dat zal ook in 2021 helaas niet het geval zijn.’

Volgend jaar zal er ook geen geld verdiend worden aan de Ronde van Vlaanderen: De Oude Kwaremont zal bijvoorbeeld niet volgebouwd worden met viptenten.

Om de Ronde van 2020 te veilig te organiseren, werd in samenwerking met de lokale overleden en de provincie Oost-Vlaanderen een veiligheidsprotocol ontwikkeld. Wie zich toen niet aan de regels hield, riskeerde een boete van 250 euro.