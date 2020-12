Oostenrijkse skistations waarschijnlijk enkel open voor mensen uit de regio

Europa lijkt dan toch zijn zin te krijgen, nadat het Oostenrijk onder zware druk zette om de skipistes tot minstens na de kerstvakantie gesloten te houden, zoals het geval is in Duitsland, Frankrijk en Italië.

De Oostenrijkse regering – die zich zwaar verzette tegen zo’n skiverbod – kondigt woensdag na een wekenlange harde lockdown een aantal versoepelingen aan. Maar volgens zowat alle Oostenrijkse media is nu al duidelijk dat in de Oostenrijkse skistations hotels en restaurants nog zeker tot begin januari de deuren gesloten moeten houden. De skistations en -liften zouden wel mogen open gaan, maar enkel voor mensen uit de regio.

Vooral Italië en Duitsland drongen fel aan op een sluiting van de Oostenrijkse skistations, uit schrik voor het woekerende coronavirus. Maar Oostenrijk, waar het skitoerisme even belangrijk is als de auto-industrie in Duitsland, wilde daar niet van weten. Als reactie dreigden Italië en Duitsland hun inwoners te verhinderen om tijdens de kerstvakantie naar Oostenrijkse skigebieden af te reizen. Ook premier De Croo (Open VLD) vraagt Belgen expliciet om dit jaar niet te gaan skiën.