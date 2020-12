Chili zal uitslag Venezolaanse verkiezingen niet erkennen

De Chileense regering zal de uitslag van de Venezolaanse parlementsverkiezingen van komende zondag niet erkennen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Andres Allamand dinsdag verklaard. Hij riep andere landen op dat voorbeeld te volgen.

Komende zondag vinden in Venezuela parlementsverkiezingen plaats. De Nationale Assemblée is nu nog in handen van de oppositie, onder leiding van oppositieleider Juan Guaidó, maar komt na zondag wellicht onder de controle van president Nicolas Maduro’s socialistische partij. Ook diens zoon, Nicolas Ernesto Maduro Guerra, neemt deel aan de verkiezingen.

Alle belangrijke oppositiepartijen, meer dan dertig in totaal, boycotten de stembusslag, omdat die volgens hen niet eerlijk zal verlopen. Ze verwijten Maduro alle macht in Venezuela naar zich toe te hebben getrokken.

‘Legitieme autoriteit is Guaidó’

Chili is in elk geval niet van plan om de uitslag van de verkiezingen van zondag te erkennen, zei minister van Buitenlandse Zaken Andres Allamand volgens Radio U Chile. ‘We zullen ervan blijven uitgaan dat legitieme autoriteit in Venezuela Guaidó is.’ Chili spoort andere landen aan hetzelfde te doen.

De Europese Unie weigert alvast waarnemers te sturen naar de verkiezingen. Ook de Verenigde Staten uitten al hun kritiek op de aangekondigde stembusslag.

Oppositieleider Juan Guaidó probeert Maduro al sinds januari vorig jaar van de macht te verdrijven en wordt door een vijftigtal landen wereldwijd erkend als interim-president. Hij slaagde er echter nooit in de door het leger gesteunde Maduro van de macht te verdrijven. Wellicht verliest hij zondag zijn zitje in de Nationale Assemblée.