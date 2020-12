CHAMPIONS LEAGUE. Lukaku houdt Inter in de race met twee goals (en helpt Real Madrid een handje), Ajax verliest tegen Liverpool

Real Madrid verloor op de vijfde speeldag in Groep B in de groepsfase van de Champions League met 2-0 bij het Oekraïense Shakhtar Donetsk. Doordat Inter (met dank aan Romelu Lukaku) won bij Mönchengladbach kan Real mits winst volgende week tegen de Duitsers alsnog doorgaan naar de volgende ronde. Ook Inter is nog niet uitgeschakeld.

Geen Eden Hazard bij Real Madrid. De Rode Duivels is wellicht tot het einde van het jaar out met een spierblessure. Thibaut Courtois stond wel tussen de palen. De Belgische doelman nummer 1 ging vorig weekend nog in de fout in het 1-2-verlies van Real tegen Alaves.

In Donetsk ging hij niet in de fout, maar Real verloor wel opnieuw. Dentinho scoorde iets voorbij het halfuur de 1-0 en tien minuten voor tijd zette Manor Solomon de 2-0-eindcijfers op het bord met een lage schuiver.

Door dit verlies zakt Real naar de derde plaats. De Koninklijke heeft evenveel punten als Shakhtar (7), maar in de onderlinge duels doen de Oekraïeners beter. Ze wonnen ook in Madrid (2-3).

Leider Borussia Mönchengladbach verloor thuis van Inter met 2-3. Matteo Darmian bracht de Italianen na een kwartier op voorsprong, maar net voor rust maakte Alassane Plea gelijk. In de tweede helft zorgde wie anders dan Romelu Lukaku met twee treffers voor de 1-3. Maar Plea bracht een kwartier voor tijd de spanning er weer in. Het bleef echter 2-3, een derde goal van Plea werd afgekeurd.

Op de slotspeeldag speelt Real Madrid thuis tegen de Duitsers: mits winst zijn ze zeker door naar de 1/8ste finales. Inter ontvangt Shakhtar. Als de ploeg van Lukaku wint gaat het ook door, tenzij Real en Gladbach gelijkspelen.

In Groep A speelde Atletico Madrid 1-1 gelijk tegen Bayern München. Joao Felix scoorde voor de thuisploeg, maar Thomas Müller bracht de Duitsers kort voor het einde langszij via strafschop. Bayern was al zeker van de volgende ronde. Yannick Carrasco (vervangen na 87’) en co. moeten het op de slotdag klaren tegen Lokomotiv Moskou.

RB Salzburg boekte een eerste zege. De Oostenrijkers wonnen bij Lokomotiv Moskou met 1-3. Mergim Berisha scoorde twee keer in de eerste helft. Anton Mirashuk kon tegenscoren vanop de penaltystip maar Karim Adeyemi nam alle twijfels weg.

In Groep C kreeg Kevin De Bruyne opnieuw rust bij Manchester City, dat 0-0 gelijk speelde bij Porto. Beide ploegen gaan naar de volgende ronde. De andere wedstrijd in de groep versloeg Marseille Olympiakos met 2-1.

In Groep D won Liverpool met 1-0 van Ajax. Curtis Jones scoorde iets voor het uur. De winnaar van de Champions League in 2019 is door naar de volgende ronde. Voor de tweede plaats zullen Ajax en Atalanta het volgende week moeten uitvechten. De Italianen geraakten thuis niet verder dan 1-1 tegen het Deense Midtjylland. Alexander Scholz (ex-speler van Standard en Club Brugge) scoorde voor de Denen, Cristian Romero voor de ploeg uit Bergamo.