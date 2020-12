Bezetting op intensieve zorg overal onder symbolische 60 procent

Voor het eerst sinds de tweede golf een piek heeft bereikt, is in ­alle provincies de bezetting op ­intensieve zorg onder de 60 procent gedoken.

Die grens is symbolisch, omdat ziekenhuizen in de hoogste alarmfase 60 procent van de bedden op intensieve zorg moesten vrijhouden voor covid-19-patiënten. Daarnaast moesten ze 40 procent bijkomende bedden creëren zodat ook de niet-covid-19-patiënten verzorgd konden blijven worden.

Ziekenhuizen mogen die bijkomende bedden nu afbouwen, als in alle ziekenhuizen in de provincie minder dan de helft van de maximaal voorziene capaciteit voor covid-19-patiënten op intensieve zorg bezet is.

In alle Vlaamse provincies is de bezetting nu lager dan 50 procent. Sommige kleinere ziekenhuizen zitten daar nog boven, maar maken deel uit van een groter netwerk. Daardoor kunnen ­alle Vlaamse ziekenhuizen ­opnieuw de reguliere zorg uitbreiden, wat ze vanaf deze week ook doen.

Voor de Waalse ziekenhuizen is dat nog niet het geval. Zij werden in de tweede golf zwaarder getroffen. In verschillende provincies was op de piek begin november de maximaal voorziene capaciteit zo goed als bereikt. Door patiënten over te brengen naar minder getroffen provincies kon een overbelasting vermeden worden.