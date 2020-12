Acteur uit ‘Juno’ en ‘Inception’ kondigt aan dat hij transpersoon is

Elliot Page, voorheen bekend als Ellen, gaat voortaan als transman door het leven. De Canadese acteur uit Inception en Juno kondigde het nieuws zelf aan op sociale media.

‘Vrienden, ik wil met jullie delen dat ik trans ben, dat mijn voornaamwoorden hij/zij zijn en dat mijn naam Elliot is’, schreef Elliot Page (33) op Twitter. De acteur brak al op jonge leeftijd door met z’n hoofdrol in Juno, en speelde later in films als X-men en Inception. Hij speelde ook mee in de Netflix-hit The umbrella academy. Nu kondigt hij aan dat hij als man verder door het leven gaat. Elliot Page is getrouwd met Emma Portner.

Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

‘Ik voel me gelukkig. Omdat ik dit kan opschrijven. Omdat ik op dit punt in mijn leven ben terechtgekomen. Het voelt geweldig om mijzelf eindelijk graag genoeg te zien, zodat ik mijn echte ik naar voren kan schuiven. Ik ben eindeloos geïnspireerd door zovelen in de transgemeenschap. Bedankt voor jullie moed, jullie vrijgevigheid en al jullie harde werk om van deze wereld een meer inclusieve en zachtere plek te maken.’

De acteur is gelukkig dat het nieuws eindelijk bekend is, maar is toch ook bezorgd. ‘Om de haat, de grappen en het geweld. Aan alle transpersonen die te maken krijgen met misbruik, zelfhaat en geweldsbedreigingen: ik zie jullie, ik hou van jullie en ik zal doen wat ik kan om deze wereld te verbeteren.’