Natuur en Bos wordt strenger voor loslopende honden

Loslopende honden hebben het al te bont gemaakt in de Vlaamse natuurgebieden, ­afgelopen weekend. Voor het Agentschap voor Natuur en Bos is de maat vol. Het zal verscherpte controles uitvoeren op wan­delaars die hun dier niet aan de leiband houden en zal meteen verbaliseren. De minimumboete bedraagt 80 euro, maar kan op­lopen naargelang het aantal loslopende honden, de aangerichte natuurschade en eventueel recidivegedrag.

Het rijtje recente incidenten is lang. In Vloethemveld (West-Vlaanderen) stierven zaterdag vier ooien nadat ze aangevallen waren door een loslopende hond. In Overpelt (Limburg) beten vrijdag twee Duitse herdershonden een Shetlandpony dood.

In het Brabantse Lintbos sloeg zondag een paard op hol toen het schrok van een loslopende hond. De ruiter belandde in het prikkeldraad en raakte gewond. Aan de Klaverberg in het Limburgse As ­tilde een man zijn hond over de omheining van een schapenraster om hem achter de schapen te laten jagen. En in het Zwin werd een ­Konikveulen dood terug­gevonden nadat het door een hond in een prikkeldraad was ­gejaagd. Veel hondeneigenaars lijken zich niet bewust van het probleem. Boswachters die overtreders terechtwezen, kregen te horen: ‘Mijn hond doet niets mis, waar moeit u zich mee?’

Natuur en Bos herhaalt ­nadrukkelijk dat een loslopende hond niet alleen andere recreanten en hun (huis-)dieren in gevaar brengt, maar ook de natuur.