Moeskroen is rode lantaarn kwijt, einde dreigt voor coach Kevin Muscat bij STVV

Moeskroen heeft een uitstekende zaak gedaan in de kelder van het klassement. Het won gevleid met 3-2 van STVV, een rechtstreekse concurrent in de degradatiestrijd. De Truienaars hadden het betere van het spel, maar misten efficiëntie en kregen na knappe goals van Bakic, Da Costa en Faraj het deksel op de neus. Door de zege springt Moeskroen over Waasland-Beveren naar de voorlaatste plaats. Het komt ook tot op één punt van STVV, waar het nu wel heel heet wordt onder de voeten van coach Kevin Muscat.

Het betrof dan wel een midweekmatch, de belangen voor het duel tussen Moeskroen en STVV waren groot. Beide teams verkeren in volle degradatiestrijd en konden een zege zeer goed gebruiken. Moeskroen zat in de goede flow, het pakte recent 4 op 6 en mits een zege kon het de rode lantaarn doorgeven aan Waasland-Beveren. STVV stond dan weer voor een loodzware decembermaand met ook nog duels tegen onder meer Club Brugge, Beerschot en Standard op de kalender. Een zege tegen een rechtstreekse concurrent was dan ook zeer welgekomen voor de Truienaars.

De Kanaries begonnen alleszins veel belovend aan de wedstrijd. Moeskroen startte slap en na enkele minuten kon Durkin gevaarlijk uithalen aan de rand van de zestien. Koffi was echter wel attent en ging goed plat. Nog geen minuut later schoot Cacace de tweede Truiense kans wild over. STVV was de betere ploeg en drukte Moeskroen achteruit, maar ook Asamoah kon zijn schot niet kadreren.

Op een diefje

Dan was Moeskroen toch efficiënter. Olinga zette zich een eerste keer goed door op de linkerflank, maar zag zijn voorzet afgeblokt worden. De bal viel echter pardoes voor de voeten van de inlopende Bakic. De Montenegrijn twijfelde niet en knalde de bal in één tijd heerlijk met de buitenkant van de voet voorbij een kansloze Schmidt. Het moet zowat zijn eerste noemenswaardige aanval geweest zijn van de eerste helft, maar Moeskroen stond wel op voorsprong.

STVV bleef niet bij de pakken zitten en ging meteen op zoek naar de gelijkmaker. Op het half uur kregen de Kanaries bijna wat ze verdienden, maar Koffi hield Colidio van een goal. De thuisploeg kroop achteruit en koos zijn momenten uit. STVV was goed voor 70 procent balbezit, maar veel gevaar leverde dat niet meer op. Via twee kopballen van Gnohéré kon Moeskroen tegenprikken, maar 1-0 werd uiteindelijk de ruststand.

Beide trainers voerden tijdens de rust twee wissels door. Bij Moeskroen werd doelpuntenmaker Bakic verrassend vervangen door Hocko, terwijl Janssens bij de bezoekers Sankhon kwam vervangen. Opnieuw was de eerste kans voor de bezoekers. Ook Colidio stuitte echter op Koffi. Met een schitterende parade hield de Burkinese doelman zijn ploeg recht. Ook nu viel de goal tegen de gang van het spel in aan de overkant. Da Costa maakte zich goed vrij aan de rand van de zestien en deponeerde de bal in het doel: 2-0. Op een diefje heet dat dan.

STVV zoekt, maar vindt niet

Maar STVV liet de moet niet zakken. Het ging op zoek naar de aansluitingstreffer en werd daarbij - letterlijk - een handje geholpen door Onana. Die beroerde de bal in het strafschopgebied met de arm en na tussenkomst van de VAR ging de bal op de stip. Suzuki twijfelde niet: 2-1. Bijna stond het meteen ook 2-2, maar het afgeweken schot van Nazon viel op de lat.

De Limburgers gingen nu nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar bij Moeskroen stond een muur in doel: Asamoah viseerde goed de verste hoek, maar Koffi liet zich opnieuw niet verrassen. Moeskroen kwam er nu helemaal niet meer uit en met Nakamura gooide Muscat zijn laatste troefkaart op tafel. Maar u kan het al raden: opnieuw viel de goal aan de overkant. Op een zeldzame counter trapte de ingevallen Faraj de derde Moeskroense goal tegen de touwen.

Nu was het echt wel over en uit voor STVV. Nakamura kon nog wel de aansluitingstreffer scoren, maar de goal van de bezoekers kwam te laat. Moeskroen springt zo voor het eerst sinds de vierde speeldag weg van de laatste plaats. Het pakt onder de Portugees Simao een knappe 7 op 12 en leeft terug op. Maar terwijl de hemel boven Moeskroen steeds meer opklaart, pakken de donkere wolken zich samen boven Stayen. Trainer Kevin Muscat voelt de bui al hangen.