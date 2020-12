Chinese maanlander op maan geland

Een Chinese ruimtesonde die stalen van de maan moet verzamelen, is op het maanoppervlak geland. Dat heeft de Chinese staatszender CCTV gemeld.

De Chang’e 5 gaat de komende dagen op de maan bodemmonsters verzamelen. Bedoeling is om het gedolven maangesteente aan boord van een opstijgmodule weer naar de Chang’e-capsule te brengen, waarna de terugreis naar huis kan worden ingezet.

De Chinezen hopen zo’n twee kilogram maanbodem te kunnen bemachtigen. Lukt dat, dan is China straks het derde land – na de Verenigde Staten en Rusland – dat eigenhandig een stukje van de maan heeft weggenomen.

De verkenner was vorige week gelanceerd vanuit China. Zijn nieuwe werkplek is Mons Rümker, een oude vulkanische formatie op het noordelijk halfrond van de maan. Die is ongeveer 1 miljard jaar geleden gevormd en is daarmee jonger dan veel plekken op de maan die tot nu toe verkend zijn.

Halfweg december zou de capsule dan landen in de woestijn van Binnen-Mongolië.