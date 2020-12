Greenyard schikt voor 500.000 euro met beurswaakhond FSMA

Het beursgenoteerde groente- en fruitconcern Greenyard heeft een minnelijke schikking getroffen van 500.000 euro met beurswaakhond FSMA in het dossier van een listeriabesmetting. Dat meldt de FSMA.

Het bedrijf werd in 2018 geconfronteerd met een listeriabesmetting in een diepvriesafdeling in Hongarije. In een van de vriestunnels van de fabriek, die ruim twee maanden gesloten bleef, werd de ‘aanhoudende aanwezigheid van Listeria monocytogenes’ gevonden.

De listeriavariant uit de fabriek werd gelinkt aan 47 ziektegevallen, van wie negen mensen overleden.

Volgens de FSMA maakte Greenyard zich allereerst schuldig aan ‘laattijdige verspreiding van voorwetenschap’. Het concern was op 3 juli 2018 op de hoogte van de link tussen de listeriavariant en zijn Hongaarse fabriek. Maar het maakte die informatie pas tien dagen later openbaar.

Bovendien publiceerde Greenyard op 4 juli 2018 een persbericht waarin het ‘een aantal elementen die wezen op de ernst van de situatie onjuist en misleidend voorstelde’, aldus nog de FSMA, en dat kon een impact hebben op de koers van het aandeel. Marktmanipulatie, volgens de FSMA, want Greenyard ‘wist of had moeten weten dat die informatie onjuist en misleidend was’.