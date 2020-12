Racejacht breekt in tweeën, Franse zeiler na elf uur gered

De Franse zeiler Kevin Escoffier (40) is tijdens de zeilrace Vendée Globe gered voor Kaap de Goede Hoop. Zijn racejacht was in tweeën gebroken.

De Vendée Globe is een non-stop solozeilwedstrijd om de wereld. Escoffier lag op de derde plaats op zo’n 840 zeemijl van Kaapstad toen hij met de boeg van zijn jacht hard in een golf dook. Zijn jacht brak daarbij in tweeën.

De ervaren zeiler kon nog een noodsignaal sturen en in zijn reddingsvlot kruipen. ‘Ik heb hulp nodig. Ik ben aan het zinken. Dit is geen grap’, zei Escoffier aan zijn team.

Meer dan elf uur later kon een andere deelnemer - de Fransman Jean Le Cam - hem redden. De organisatie van de race zegt dat Escoffier veilig en wel is.