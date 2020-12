Zweedse politie pakt moeder op die haar zoon meer dan 30 jaar opsloot in appartement

De Zweedse politie heeft een vrouw gearresteerd die ervan wordt verdacht haar zoon gedurende een lange periode te hebben opgesloten in hun appartement. Dat heeft een woordvoerder van de politie dinsdag bekendgemaakt.

De man ziet er ongeveer 40 jaar uit en werd zondag aangetroffen in Haninge, een gemeente ten zuiden van Stockholm. Dat gebeurde nadat een vrouwelijk familielid alarm had geslagen. Hij is opgenomen in een ziekenhuis voor behandeling van niet-levensgevaarlijke verwondingen. Volgens de boulevardkranten Aftonbladet en Expressen, die het verhaal maandag uitbrachten, zou de man zo’n dertig jaar lang gevangen gehouden zijn.

De man was ondervoed, had geen tanden meer en vertoonde wonden over zijn hele lichaam. Volgens de vrouw die alarm had geslagen had zijn moeder ‘zijn leven gestolen’. Volgens haar woonde de gevangen gehouden man op een berg van vuil en viezigheid.

Het Zweedse gerecht zegt dat de moeder, een zeventigster, te hebben opgepakt op beschuldiging van vrijheidsberoving, het toebrengen van verwondingen en het veroorzaken van ziekte. De vrouw ontkent dat ze zich daaraan heeft schuldig gemaakt. Volgens bronnen die Aftonbladet citeert, was de moeder ‘overbeschermend’ en hield ze de jongen thuis vanaf zijn twaalfde levensjaar.