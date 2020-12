In de buurt van het Roemeense stadje Piatra Neamt is plots een monoliet verschenen. Hij toont verdacht veel gelijkenissen met de zuil die twee weken geleden in de woestijn in de Amerikaanse staat Utah werd ontdekt. Toch lijken ze niet helemaal op elkaar: de Roemeense monoliet is niet zo glad als die in Utah en klinkt hol als je ertegen tikt.