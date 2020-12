Apple zet computerwereld op z’n kop met nieuwe chip

Apple maakt sinds kort zelf de chips voor zijn computers. ‘Big deal’, denkt u nu. Maar die chips zijn verbijsterend goed.

De nieuwe M1-chip is zo goed dat de concurrentie er met open mond naar staat te kijken. De transitie van de oude naar de nieuwe chip verloopt vlekkeloos, wat in het verleden lang niet het geval was. Wat maakt de M1-chip zo goed? En wat betekent het voor de consument? Een analyse van technologiejournalist Dominique Deckmyn.

