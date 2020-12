Hongaarse toppoliticus neemt ontslag na Brussels seksfeest

De Hongaarse politicus Jozsef Szajer was vrijdagavond aanwezig op een seksfeest in Brussel. Hij overtrad daarmee de covid-maatregelen, en in zijn rugzak vond de politie drugs. Szajer is een prominent lid van de Fidesz-partij van Hongaars premier Viktor Orban.

Afgelopen zaterdag nam de politicus tot verbazing van heel Hongarije ontslag uit het Europees Parlement. Officieel deed hij dat ‘na een lange periode van reflectie’ en ‘omdat hij de dagelijkse spanning van de dagelijkse politieke strijd’ niet meer aankon. Maar dat verhaal blijkt niet te kloppen.

Deze ochtend lekte via de Brusselse krant La Dernière Heure uit dat een Europarlementslid vrijdag was betrapt terwijl hij probeerde te vluchten van een niet-coronaproof homofeestje. Aan De Standaard is bevestigd dat het om Jozsef Szajer gaat. De man zelf bracht ook een mededeling uit waarin hij toegeeft dat hij vrijdag aanwezig was op wat hij ‘een huisfeest’ noemt. ‘Het spijt me dat ik de regels over de samenscholing heb overtreden’, zegt Szajer. ‘Dat was zeer onverantwoordelijk van mij, en ik zal hiervoor de gevolgen dragen.’

Het parket van Brussel maakte bekend dat Szajer probeerde te vluchten langs een regenpijp toen de politie arriveerde, maar werd opgemerkt door een voorbijganger. ‘De man (Szajer, red.) had bebloede handen, mogelijk had hij zich verwond bij de vlucht. In zijn rugzak werden verdovende middelen gevonden. De man kon geen identiteitsdocumenten voorleggen. Hij werd naar zijn woonplaats begeleid, waar hij zich aan de hand van een diplomatiek paspoort identificeerde.’

De politie stelde een pv op tegen Szajer wegens overtredingen van de drugswet. In zijn mededeling rept de Hongaarse politicus met geen woord over de aard van het feestje, maar hij ontkent wel dat hij drugs heeft gebruikt. ‘De politie zegt dat er een xtc-pil is gevonden. Die is niet van mij, ik weet niet wie die daar heeft achtergelaten. Ik heb dat ook zo verklaard tegen de politie.’

Sinds Szajer zijn mededeling op zijn website publiceerde, is die praktisch onbereikbaar geworden omdat ze de druk van de trafiek niet aankan. Ook de Europese website van de Fidesz-partij heeft het moeilijk.

Vlucht via afvoerpijp

De politie kwam uit op het feestje in de Steenstraat in Brussel omdat buren hadden gebeld om zich te beklagen over het lawaai. Op de eerste verdieping van het gebouw waar het feestje plaatsvond, troffen de agenten een twintigtal personen aan, allen grotendeels naakt. Onder hen waren er ook twee diplomaten, die een beroep deden op hun diplomatiek onschendbaarheid. Toen Szajer gevat werd door de agenten, zou hij een beroep gedaan hebben op zijn parlementaire onschendbaarheid.

Tegen alle aanwezigen werd een pv opgesteld omdat ze de covid-19-maatregelen overtraden. Ze kunnen een boete van 250 euro krijgen, maar die procedure is nog lopend. ‘Vooraleer er tot een strafrechtelijke vervolging zou kunnen overgegaan worden, moet de diplomatieke en parlementaire onschendbaarheid van bovenvermelde eerst opgeheven worden door de bevoegde instanties’, aldus het parket.

Wat de verdere impact zal zijn op de politieke carrière van Szajer, een trouwe soldaat van regeringspartij Fidesz van Viktor Orban, moet nog blijken. Fidesz heeft zich de afgelopen jaren geprofileerd als een partij die de lgbt-rechten in Hongarije een halt wil toeroepen.