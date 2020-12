VUB-gastdocent Djalali naar de Gohardasht-gevangenis overgebracht

De Iraans-Zweedse spoedarts Ahmadreza Djalali, die ook gastdocent was aan de VUB, wordt overgebracht naar de Gohardasht-gevangenis in Iran. In die gevangenis worden executies uitgevoerd.

Vorige week raakte bekend dat Iran hem, na een ­uiterst dubieuze veroordeling ­wegens ‘spionage’, nog deze maand zou executeren.

Dinsdag sloeg de vrouw van ­Djalali alarm nadat ze een afscheids­telefoontje van haar echtgenoot gekregen had. Hij moest in isolatie en er was een overbrenging gepland naar een gevangenis waar executies uitgevoerd worden. ­Amnesty International kwam daarna met het bericht dat er een bevel was om hem binnen de week te doden.

Djalali zou vandaag naar de Gohardasht-gevangenis in Karaj zijn overgebracht. ‘Dat wordt vaak gezien als de laatste stap voor een executie’, zegt Gerlant Van Berlaer, spoedarts en collega van Djalali.

Volgens Amnesty International hebben de autoriteiten inderdaad het bevel gegeven om Djalali over te brengen met het oog op zijn executie. ‘Een overbrenging van professor Djalali naar de gevangenis in Karaj baart ons grote zorgen. Na de isoleercel zou dit weer een stap dichter bij de executie kunnen zijn. Amnesty International en de VUB vragen met aandrang aan de politieke wereld, zowel op Belgisch, Europees, als internationaal niveau, om onmiddellijk contact op te nemen met de Iraanse autoriteiten en te pleiten voor het intrekken van de doodstraf en het vrijlaten van Dr. Djalali’, zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen

De vrouw van Djalali, Vida Mehrannia, had dinsdag contact met zijn advocate. Zij liet verstaan dat Iran voor het eerst toegegeven heeft Djalali te gebruiken om hun diplomaat Assadollah Asadi vrij te krijgen, want die staat momenteel terecht in België voor het plannen van een terroristische aanslag.

De Iraanse autoriteiten hebben haar duidelijk laten verstaan dat de situatie verergert doordat ‘België moeilijk doet over Asadi’, vertelt Van Berlaer. Daardoor lijken ze Djalali als pasmunt willen gebruiken om Asadi los te weken bij het Belgische gerecht.

Djalali’s vrouw en collega Van Berlaer roepen de Belgische en Europese autoriteiten nogmaals op om snel in te grijpen.