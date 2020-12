Spaanse tennisser krijgt schorsing van acht jaar voor matchfixing

De Spaanse tennisser Enrique Lopez Pérez, de voormalig nummer 154 van de wereld, is voor acht jaar geschorst. De Tennis Integrity Unit heeft na onderzoek geconcludeerd dat de 29-jarige Lopez Pérez zich in 2017 drie keer schuldig heeft gemaakt aan matchfixing.

Lopez Pérez was al sinds 19 december van vorig jaar voorlopig geschorst en in 2020 dus niet in actie gekomen. Hij moet bovendien een boete van 25.000 dollar, omgerekend bijna 21.000 euro, betalen.

In 2018 bereikte Lopez Pérez zijn hoogste ranking. Een jaar later was hij de nummer 135 op de mondiale dubbelranglijst. Nog nooit wist Lopez Pérez zich te kwalificeren voor een grandslamtoernooi. Hij won vorig jaar in het Chinese Zhuhai een challengertoernooi, het niveau onder de ATP-toernooien.