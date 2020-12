Auto rijdt in op voetgangers in Trier: zeker twee doden

In Trier is een auto dinsdag ingereden op mensen in een voetgangerszone. Dat meldt de politie van de stad in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts op Twitter. Daarbij zijn minstens twee mensen omgekomen, verschillende anderen raakten gewond.

‘Er zijn meerdere gewonden die door een auto aangereden werden in de voetgangerszone in Trier’, luidt het in een tweet van de politie in de West-Duitse stad. ‘Volgens de eerste vaststellingen zijn twee mensen omgekomen. Blijf het gebied vermijden.’

De bestuurder van de auto is volgens persbureau dpa opgepakt. ‘We hebben één persoon opgepakt, een voertuig werd verzekerd’, aldus de politie nog op Twitter.

Volgens de lokale krant de Trierischer Volksfreund zag een ooggetuige een donkergrijze Range Rover met hoge snelheid inrijden op mensen, die daardoor de lucht in werden gekatapulteerd. Volgens de krant zou het stadscentrum helemaal afgesloten zijn en cirkelen verschillende helikopters boven de stad.

De burgemeester van Trier is op weg naar de plaats van de aanrijding en er zou snel een persconferentie georganiseerd worden.