Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) komt dinsdagmiddag vragen beantwoorden in de Kamercommissie Gezondheid. Hij wordt er ook op de rooster gelegd over zijn uitspraken rond het sluiten van de winkels vorige week.

Vandenbroucke had vorige vrijdag in Terzake gezegd dat individueel winkelen op zich niet zo risicovol is en de winkels een maand geleden vooral dichtgingen ‘om een schokeffect te hebben’. Dat werd hem vooral door de Franstalige liberalen niet in dank afgenomen.

Het was echter PS’er Patrick Prévot die naar aanleiding van dat interview voor ‘een eerlijke en transparante communicatie’ pleitte bij Vandenbroucke. ‘Elk woord moet worden afgewogen, dat is heel belangrijk. Uw verklaringen waren onjuist en de woorden waren ongelukkig gekozen.’ Prévot benadrukte daarbij nogmaals dat de winkels wel degelijk dicht moesten om de druk op de zorg te verminderen.