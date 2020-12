Lionel Messi krijgt ook in de Champions League rust bij FC Barcelona

Lionel Messi reist met FC Barcelona niet mee naar Hongarije voor de wedstrijd van woensdag in de Champions League tegen Ferencvaros. Dat heeft trainer Ronald Koeman dinsdag op een persmoment bevestigd. Messi krijgt opnieuw rust.

De 33-jarige Argentijn miste ook al het vorige duel van Barça in de Champions League, uit tegen Dinamo Kiev (0-4). “Maar de rest van het seizoen kan hij niet meer rusten”, voegde de Nederlandse coach er met de knipoog aan toe. “Dan spelen we om de drie dagen belangrijke wedstrijden.”

De ploeg van Koeman is al zeker van een plek in de volgende CL-ronde. Met Juventus wordt in de twee resterende duels alleen nog gestreden om groepswinst.

Barcelona maakt zaterdagavond in de Spaanse Liga de trip naar Cadiz.