Hier en daar lange rijen, maar heropening winkels verloopt rustig

Aan Primark, C&A, Action en Zara in de Brusselse Nieuwstraat en de Elsensesteenweg staan erg lange wachtrijen. De Brusselse politie moest rond de middag een van de ingangen afsluiten om de toestroom veilig te laten verlopen.

De heropening van de niet-essentiële winkels moet veilig verlopen. De Brusselse politie is al sinds de voormiddag aanwezig in de Nieuwstraat om de handhaving van de veiligheidsvoorschriften te garanderen.

In de bekende winkelstraat is het erg rustig op de eerste dag van de heropening. Alleen voor een paar kledingwinkels staan er lange wachtrijen. Voor Primark, C&A en Zara zijn mensen aan het aanschuiven om voornamelijk winterkleren te kunnen passen. Voor Primark spelen vooral de iets lagere prijzen een rol voor de klanten.

Rond de middag heeft de Brusselse politie samen met veiligheidsmensen een van de ingangen tijdelijk moeten afsluiten. Door de lange rijen voor sommige winkels was de toestroom van mensen langs de ingang aan de Munt niet meer veilig. Om de circulatie veiliger te laten verlopen mochten de klanten langs een andere ingang binnen.

Ook op de Elsensesteenweg is het opvallend rustig, op een paar winkels na. Het gaat hier over dezelfde winkels als in de Nieuwstraat. En hoewel Action de deuren niet moest sluiten, stond er aan de Elsensesteenweg een opvallende rij voor de winkel. Action mocht openblijven op voorwaarde dat enkele afdelingen, zoals de speelgoedafdeling, afgesloten werden. Dat gold ook voor Kruidvat.

Action in de Elsensesteenweg in Brussel Foto: Pieter Van Maele

Stewards op de Meir

Op de Meir in Antwerpen staan dranghekken waardoor de doorgang kleiner wordt. Dat moet ervoor zorgen dat er niet te veel mensen in de drukke winkelstraat lopen. Stewards controleren aan de hekken of iedereen een mondmasker draagt. Er staan drie bemande onthaalpunten aan de drukste toegangen van de Meir.

Gent

Ook in Gent verloopt het over het algemeen erg rustig in de winkelstraten. Net als in Antwerpen en Brussel staat ook hier een wachtrij bij Primark.