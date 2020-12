Start vaccinatie voor nieuwjaar is zo goed als uitgesloten

De kans is zo goed als onbestaande dat we nog dit jaar kunnen beginnen met vaccineren tegen het coronavirus. Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) zal ten vroegste op 29 december de eerste goedkeuring voor een vaccin afleveren.

Het EMA heeft dinsdagmiddag de timing vrijgegeven over de beoordeling van de eerste kandidaat-coronavaccins. Daaruit blijkt dat ten laatste op 29 december de knoop wordt doorgehakt over de goedkeuring van het eerste vaccin. Dat is het kandidaat-vaccin van de Amerikaanse Duitse samenwerking Pfizer/BioNTech. Op 12 januari volgt dan het finale advies over de tweede vaccinkandidaat. Dat vaccin is ontwikkeld door het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna.

Moderna liet maandag weten dat het een aanvraag tot goedkeuring bij het Europese Geneesmiddelenagentschap had ingediend. Ook Pfizer/BioNTech maakte vandaag bekend dat ze maandag die stap hebben gezet.

Dinsdagochtend verklaarde de Waalse minister van Volksgezondheid Christie Morreale (PS) al dat de eerste vaccins tegen covid-19 ten vroegste halfweg januari in ons land worden verwacht. Woensdag moet daar op de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid groen licht voor gegeven worden. De ministers zouden zich ook moeten uitspreken over de te volgen strategie.