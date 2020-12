Stany Crets pleit voor ‘menselijk afscheid’ na dood moeder

De moeder van Stany Crets (56) is overleden op 85-jarige leeftijd. Dat deelde hij mee in een afscheidsbrief op sociale media. ‘Ze is heel sereen vertrokken in haar slaap’, aldus de acteur-regisseur, die het wel betreurde dat een koffietafel met de dichte familie verboden was.

‘Ik verloor mijn moeder. Ik was voorbereid. Het was geen verrassing. En toch hadden we verdriet’, schreef Stany Crets gisteren op sociale media. Zijn afscheidsbrief voor zijn overleden moeder heeft de titel ‘Pleidooi voor een menselijk afscheid’. Daarin wil de acteur en regisseur pleiten om ‘écht écht samen’ afscheid te nemen aan de koffietafel. ‘Met nonkels, tantes, neven, nichten, kinderen, kleinkinderen… ook al zijn het er maar vijftien.’

Crets verwijst hiermee naar de coronamaatregelen die tijdens uitvaartdienst gelden. Koffietafels zijn daarbij volgens de meest recente richtlijnen verboden.

‘Lachen eten, verhalen vertellen. Het verleden samen herbeleven én afsluiten’, gaat Crets verder. ‘Afscheid nemen is het belangrijkste. Niet in de kerk of de aula van een crematorium waar je stilzwijgend en contemplerend plechtig samen zit. Niet aan het graf waar je in gedachten verzonken koukleumend toekijkt. Nee. Aan een warme koffietafel met pistoletjes, kaas, hesp, koffie, pintjes. Daar neem je afscheid. Ook al is het maar met vijftien. Ook al is het met social distancing, met mondmaskers. Ik wil graag de dienst aan mij laten voorbijgaan in ruil voor de koffietafel’, aldus Crets. ‘En ik denk dat velen met mij dat ook willen en kunnen volgens de opgelegde regels. Neem ons ons afscheid niet af.’

In zijn pleidooi en afscheidsbrief spreekt Crets ten slotte de beleidsmakers aan: ‘Beste, beleidsmakers, als je wil dat we jullie vertrouwen, vertrouw ons dan ook af en toe. Laat ons niet los.’

Lees hier Stany Crets zijn volledige afscheidsbrief.