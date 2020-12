Lewis Hamilton positief op corona, Stoffel Vandoorne in beeld als vervanger

Lewis Hamilton (Mercedes) zal komend weekend niet deelnemen aan de Grote Prijs Formule 1 van Sakhir in Bahrein, de zestiende en op een na laatste WK-manche van het seizoen. De Britse wereldkampioen heeft een besmetting met het coronavirus opgelopen. Dat heeft de F1 dinsdag gemeld.

Er bestaat ook nog twijfel over of Hamilton zal kunnen deelnemen aan de laatste race van het seizoen, in Abu Dhabi.

‘Hij is maandag wakker geworden met lichte symptomen en hoorde tegelijkertijd dat iemand, met wie hij voordat hij vorige week naar Bahrein afreisde contact had, positief was getest’, deelde zijn team Mercedes mee. Hamilton heeft daarop ook een test ondergaan met een positief resultaat. ‘Dat is naderhand bevestigd met nog een test’, aldus Mercedes. De Brit is in quarantaine geplaatst.

Hamilton is al de derde rijder dit seizoen die positief test op het coronavirus. Eerder testten ook beide Racing point F1-piloten Sergio Perez en Lance Stroll positief op het coronavirus.

Vervanger?

Als officiële reserverijder bij Mercedes komt onze landgenoot Stoffel Vandoorne in beeld als mogelijke vervanger. De constructeur zal zijn keuze “binnenkort” bekendmaken. Ook Esteban Gutierrez, de andere reserverijder, is een kandidaat naast Williams-rijder George Russell.

Vandoorne is momenteel in Valencia voor een Formule E-test en was sowieso van plan om richting Bahrein af te zakken, zo maakte zijn team bekend via Twitter.