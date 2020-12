Australische basketveteraan Andrew Bogut zet punt achter loopbaan: “Geen makkelijke beslissing”

De Australische center Andrew Bogut, die zich in 2015 met de Golden State Warriors tot kampioen in de NBA kroonde, zet na vijftien jaar een punt achter zijn loopbaan.

De pas 36-jarige Bogut voert aan dat de coronapandemie, die het basketseizoen meerdere maanden deed stilvallen, hem de tijd heeft gegeven om over zijn toekomst na te denken. “Ik heb besloten de professionele basketwereld meteen te verlaten”, verduidelijkt de Australiër, die in 2005 door de Milwaukee Bucks in de Draft werd opgepikt. “Het was geen makkelijke beslissing, maar ik denk dat het de juiste was.”

Bogut, die recent wegens aanhoudend blessureleed tweemaal onder het mes ging, maakte een halfjaar geleden bekend zijn contract bij de Sydney Kings niet te verlengen. Voordien was hij dertien jaar in de NBA aan de slag. Hij kwam zeven jaar uit voor Milwaukee en speelde voorts voor de Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers en Cleveland Cavaliers.

Met de Australische nationale ploeg nam de center deel aan drie Olympische Spelen en twee WK’s.