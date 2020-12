Club Brugge doet nóg beter dan Genk en boekt een recordomzet:

Club Brugge heeft de wind in de zeilen. Financieel toch. Blauw-zwart boekte dit jaar opnieuw een recordomzet.

In het seizoen 2019-2020 schreef de Belgische kampioen een omzet van liefst 137 miljoen euro in zijn boekhouding. Om precies te zijn: 137.204.725 euro. Dat is zo’n 10 miljoen meer dan KRC Genk. Club Brugge noteerde daarnaast een nettowinst van 24 miljoen. Straffe cijfers.

‘Die zijn voornamelijk toe te wijzen aan de gerealiseerde meerwaarde op uitgaande transfers van 52.389.072 euro en Europees voetbal, goed voor een omzet van 35.098.710 euro’, aldus blauw-zwart. ‘In het boekjaar 2018-2019 bedroegen de bedrijfsopbrengsten 92.764.114 euro, waarvan 13.299.053 euro gerealiseerde meerwaarde op uitgaande transfers en een Europese campagne goed voor 36.720.577 euro.’

Club boekte 35 miljoen winst, maar daar betaalde het bijna 11 miljoen belastingen op. Goed voor een nettowinst van 24.473.318 euro. ‘Dit is een stijging van 17.016.854 euro ten opzichte van het boekjaar 2018-2019, waar de winst na belastingen 7.456.464 euro bedroeg. Deze winst wordt niet uitgekeerd aan de aandeelhouders maar blijft in de Club om verder te investeren in groei’, klinkt het.

Opvallend: Club spendeerde bijna 12 miljoen meer aan spelerslonen. ‘Die stijging is voornamelijk toe te schrijven aan de sportieve prestaties en de daarmee gepaard gaande variabele bezoldigingen.’ Lees: blauw-zwart keerde meer premies uit door haar eigen succes.