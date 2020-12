Aardbeving van 6,3 treft Chileense grens met Argentinië

Het gebied op de grens tussen Chili en Argentinië is maandagavond rond 20 uur lokale tijd opgeschrikt door een aardbeving met een magnitude van 6.3. Dat meldt het Amerikaanse geologische instituut (USGS). De Chileense autoriteiten bevestigen.

De beving deed zich voor binnen de Chileense landsgrenzen, maar vlak bij de grens met Argentinië. Het epicentrum bevond zich op zowat 76 kilometer ten westen van het Argentijnse San Antonio de los Cobres en 85 kilometer ten zuidoosten van het Chileense Socaire.

Het is niet duidelijk of en hoeveel schade de beving heeft aangericht. Ook over eventuele gewonden is nog niets bekend.