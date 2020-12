Britse regering roept bedrijven op zich voor te bereiden op brexit

De Britse regering roept bedrijven op om zich stilaan voor te bereiden op de brexit eind deze maand. ‘Wat het resultaat van onze onderhandelingen met de EU ook wordt, er zijn veranderingen op til waarop ondernemingen zich vanaf nu moeten voorbereiden’, aldus de Britse minister Michael Gove.

De onderhandelingen tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie over een handelsakkoord zitten intussen al eventjes in blessuretijd, maar de brexit is op 31 december hoe dan ook een feit: na een overgangsperiode van 1 jaar stapt het Verenigd Koninkrijk dan definitief uit de Europese interne markt en de douane-unie.

Dat laat bedrijven nog maar een maand om zich voor te bereiden op die gebeurtenis, en dus moeten ze daar nu meteen mee beginnen. Dat zegt Michael Gove, de rechterhand van de Britse premier Boris Johnson in diens regering. ‘Er is geen tijd te verliezen’, verklaarde hij. ‘Wat het resultaat van onze onderhandelingen met de EU ook wordt, er zijn veranderingen op til waarop ondernemingen zich vanaf nu moeten voorbereiden.’

Waarschuwingsbrieven

De Britse minister voor Bedrijven Alok Sharma heeft intussen al meer dan 5 miljoen brieven verstuurd aan ondernemingen met een waarschuwing voor de uitdagingen waar ze voor staan. ‘Nu we de laatste rechte lijn ingaan moeten de bedrijven er zeker van zijn dat ze ten volle voorbereid zijn op de nieuwe regels en opportuniteiten die het feit dat we een onafhankelijke handelsnatie worden met zich meebrengt.’