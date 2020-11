Antwerp wint verdiend spektakelrijk duel tegen OHL

Het had evengoed 6-4 kunnen zijn, maar met een 3-2-zege zijn ze bij Antwerp ook al tevreden. Het zal donderdag defensief sterker voor de dag moeten komen, maar dankzij de driepunter, het aantal gecreëerde kansen en de goal van Mbokani mag het met vertrouwen toeleven naar de mogelijk beslissende Europese match tegen Ludogorets.

Beerschot op kop van het klassement: dat zien ze bij Antwerp niet zo graag. Voor spektakel moet je op het Kiel zijn: dat hóren ze niet zo graag. En dus gingen ze tegen OHL als razenden tekeer. Na acht minuten stond het al 2-0, met dank aan twee centrale verdedigers. Eerst was het aan Batubinsika, die een corner van Refaelov voorbij Romo tikte. En dan aan Seck, die de bal op het hoofd van Mbokani schilderde. De topschutter van vorig seizoen knikte binnen en scoorde zo op de valreep in een voor hem moeilijke novembermaand.

Ivan Leko kreeg zo meteen gelijk. Superdruk schema of niet, hij koos gewoon voor dezelfde namen als in Europa – op Mbokani na dan. Marc Brys kreeg dan weer ongelijk. Hij zette zoals zo vaak op het laatste nippertje nog iemand anders in de ploeg – hoewel De Norre op het blad stond, stond Maertens op het veld. Maar het leek eerder bij zijn éigen spelers voor verwarring te zorgen, want qua dekking leek het nergens op.

Thomas of Thierry?

Match al gespeeld? Neen, dat niet. Ook bij de Great Old maken ze achterin al eens grote fouten. Seck kwam nog goed weg na een foute inspeelpass – Mercier mikte op de lat –, maar na tien minuten kreeg OHL een vrijgeleide om de zestien in te duiken en werd Henry neergelegd. Wim Smet wees naar de stip, Henry zette zich achter de bal en Butez redde, maar… Hij was te snel van zijn lijn gekomen. Bij zijn tweede poging trof de Fransman wél raak. 2-1 en niet veel later stond het al 2-2. Thomas Henry leek nu even Thierry Henry en stuurde na een knappe controle Sowah diep. De Ghanees twijfelde niet en vlamde binnen, nu al zijn vijfde goal.

Het was koud, er was geen sfeer, maar wat een zot plot, we amuseerden ons rot. Denk echter niet dat OHL het heft in handen had genomen. Neen, het kroop de hele tijd met de hele ploeg achter de bal en zo kon Antwerp – dat meer dan 80 procent balbezit had – drukken en blijven drukken. Dat verdiende een derde goal, maar Romo – ex-Beerschot – ranselde de volley van Refaelov uit zijn doel en Miyoshi trapte onbegrijpelijk naast. Toen Gerkens werd gehinderd, kreeg Antwerp wel een penalty, maar de VAR speelde spelbreker. Terecht, want de fout gebeurde net buiten de grote baklijn.

Binnenkant paal

Na rust nogmaals géén penalty, nochtans werd Mbokani neergelegd. Maar Antwerp ging gewoon door op zijn elan. De uithaal van Seck spatte nog uiteen op de lat, maar de 3-2 viel toch. Juklerod rukte op, bracht voor en Hongla kopte overhoeks binnen. De ingevallen Benson krulde ei zo na ook de 4-2 in doel en Refaelov zag zijn uithaal opnieuw gepareerd door een sterke Romo.

De bezoekers begonnen nu toch in te zien dat ze beter voor de aanval kozen. Het leverde nog een paar hete standjes op en bijna de gelijkmaker, na een knappe één-twee tussen Henry en Mercier. Die laatste bleef beheerst, maar zijn schot strandde op de binnenkant van de paal. Aan de overkant trof ook Mbokani nog de paal. Evengoed had het 6-4 kunnen staan, maar uiteindelijk bleef het bij 3-2. Zo uiteindelijk toch een goeie generale repetitie voor Antwerp, dat voor het eerst in vier competitiematchen kan winnen en zich donderdag – als het Ludogorets klopt – voor de 1/16de finales van de Europa League kan plaatsen.