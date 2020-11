Nieuwsanker Martine Tanghe presenteerde maandagavond voor de laatste maal ‘Het journaal’ van 19 uur op één. Na een carrière van ruim 42 jaar gaat ze met pensioen. Haar collega’s verrasten haar met een speciaal ‘Martine Thange-journaal’.

Tanghe was een van de vaste gezichten van het VRT journaal, en presenteerde ook steevast de verkiezingsprogramma’s. ‘Ik deed dat heel graag, 12 uur aan een stuk werken tijdens die shows’, zei ze na afloop van ‘Het journaal’ aan Wim De Vilder, die haar samen met haar kleinzoon verraste in de studio. ‘Ik vond dat ook echt heel spannend.’ Samen keken ze naar een overzicht van de jarenlange carrière van Tanghe. Ze begon als reportagemaakster en nieuwslezer, en presenteerde ook het consumentenprogramma Volt.

Toen de koning hoorde dat Tanghe met pensioen zou gaan, nodigde hij haar uit voor een audiëntie. Ook voormalig Europees president Herman Van Rompuy nam afscheid, hij schreef speciaal voor Tanghe een haiku, een gedicht. Tanghe werd ook bekroond met de Grote Prijs Jan Wauters. Tal van andere collega’s hadden niets dan lovende woorden voor Martine Tanghe. Onder andere André Vermeulen, die Tanghe al kent sinds zijn zeventiende, Geert Van Istendael Ivan De Vadder, Paul Jambers en Jan Van Rompaey kwamen aan het woord. De mensen in de straat zijn het eens met haar collega’s: ‘Een heel lieve vrouw’, getuigden ze voor de camera.

De Vilder verklapte ook dat Tanghe een groot sportliefhebber is, en ze is grote fan van Jan Vertonghen. Daarom werd ook hem gevraagd een videoboodschap in te sturen. ‘Ik wil je persoonlijk feliciteren met een geweldige carrière’, zei hij.

De collega’s eerden Tanghe ook als ambassadeur van mooi en helder Nederlands. Ze las dan ook jarenlang het Groot Dictee der Nederlandse Taal voor, een spellingwedstrijd tussen Vlaanderen en Nederland. In 2011 verdween Tanghe een jaar van het scherm, omdat ze borstkanker had. Na haar genezing kwam ze terug en werd ze boegbeeld voor Kom op tegen kanker.

Zondag nam Dany Verstraeten, nieuwsanker bij VTM, al afscheid van zijn leeftijdsgenoot. ‘Dag Martine’, begon Verstraeten zijn videoboodschap en eerbetoon aan zijn collega. ‘Het is niet gebruikelijk om vanuit deze studio in Antwerpen jullie nieuws aan te kondigen, maar het zijn dan ook uitzonderlijke dagen. Morgen is jouw laatste werkdag, en dat betekent dat we vandaag voor een laatste keer figuurlijk tegenover elkaar staan, en dat we tegelijk het nieuws maken en presenteren. Jij aan de Reyerslaan, ik in Antwerpen’, zei hij.